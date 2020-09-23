«البارالمبية الدولية» تحتفل بذكرى تأسيسها الـ 31

دبي (الاتحاد)

تحتفل اللجنة البارالمبية الدولية بذكرى تأسيسها الـ 31، بعد أن حققت العديد من الإنجازات وبهذه المناسبة أكد محمد فاضل الهاملي عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية أن دعم دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للجنة البارالمبية الدولية واستضافة العديد من الأعمال والدورات والبطولات الإقليمية والدولية كان له بالغ الأثر في النهوض بالحركة الرياضية لأصحاب الهمم.

وقال: اهتمام ومتابعة القيادة الرشيدة لأبناء الإمارات من أصحاب الهمم كان السبب الرئيسي في مضاعفة مسؤولية القائمين على رياضة أصحاب الهمم للسير على طريق النجاحات والوصول برياضة أصحاب الهمم إلى المكانة المرموقة، كما كان لتكاتف الأندية دور كبير في إفراز النخبة من اللاعبين البارالمبيين الذين كانت لهم العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية والصعود لمنصات التتويج ورفع علم الدولة في مختلف المحافل العالمية.