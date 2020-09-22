نهيان بن مبارك: الإمارات ترسخ السلام في العالم عبر الرياضة

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، بالانطلاقة المميزة لمنافسات النسخة الثالثة عشرة للدوري الهندي الممتاز للكريكيت «دريم 11» التي تحتضنها ملاعب الكريكيت في الإمارات حتى 10 نوفمبر المقبل، مؤكداً أن الجهود الكبيرة والتعاون الذي يبذله مجلس الكريكيت الهندي ومجلس الإمارات للعبة والجهات الحكومية المختصة أثمر تحقيق تنظيم متكامل وفق أعلى المعايير وشروط السلامة والإجراءات الاحترازية، بما يليق ومكانة الدوري وقيمته العالمية.

وجدد معاليه ترحيبه بجميع الوفود والفرق واللاعبين المشاركين في منافسات الحدث الذي يحظى بمرتبة مرموقة على صعيد الفعاليات الرياضية العالمية التي تحرص الإمارات على استضافتها ودعم مسيرة نجاحها، لترسخ في كل مناسبة صور ومشاهد التعايش والسلام والوئام وتلاقي جميع شعوب العالم عبر الرياضة، انطلاقاً من قيمها الراسخة ونهجها في تحقيق التقارب والتواصل مع كافة المجتمعات.

الجدير بالذكر أن المباراة الافتتاحية للدوري الهندي الممتاز للكريكيت أسفرت عن فوز فريق سوبر كينجز على نظيره مومباي إنديانز بفارق 5 نقاط ويكيت مسجلاً 166 نقطة، كما سجل اللاعب سوراب تيواري أعلى عدد نقاط ضمن فريقه مومباي بواقع 42 نقطة من خلال 31 رمية.