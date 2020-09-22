اتحاد الكرة يشارك في اجتماع «الفيفا» عبر «تقنية الفيديو»

دبي (الاتحاد)

شارك اتحاد الكرة ممثلاً في علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، وصالح المرزوقي عضو اللجنة، وعلي الطريفي مدير إدارة الحكام، وخالد الدوخي المدير الفني، وعبد الواحد خاطر فني الحكام في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» مع الاتحادات الوطنية الأعضاء المُطبقة لتقنية حكم الفيديو المساعد «‏VAR»، ‬الذي ‬عُقد ‬اليوم ‬عبر ‬نظام ‬الاتصال ‬المرئي، ‬بحضور ‬ماسيمو ‬بوساكا ‬مدير ‬إدارة ‬الحكام ‬بالفيفا‬، ‬ومايك ‬فان ‬مدير ‬تطوير ‬تقنية ‬الفيديو ‬بالفيفا‬.

وتناول ‬الاجتماع ‬مراجعة ‬هيكلية ‬مشروع ‬الـ «‬VAR» ‬وجهات ‬الاتصال ‬المختصة ‬به‬، ‬خاصةً ‬بعد ‬انتقال ‬عملية ‬الإشراف ‬عليه ‬من ‬المجلس ‬الدولي ‬التشريعي «‬IFAB» ‬إلى ‬إدارة ‬الحكام ‬بالاتحاد ‬الدولي‬، ‬ومراجعة ‬متطلبات ‬تنفيذ ‬بروتوكول ‬حكم ‬الفيديو ‬المساعد‬، ‬وإمكانية ‬تسهيل ‬إجراءات ‬الاعتماد ‬ومنح ‬الموافقة ‬للاتحادات ‬الراغبة ‬في ‬تطبيق ‬التقنية، ‬والدعم ‬الذي ‬يقدمه ‬الاتحاد ‬الدولي ‬في ‬هذا ‬الشأن ‬من ‬خلال ‬عقده ‬لدورات ‬وورش ‬عمل ‬تعليمية ‬وتطويرية ‬بالإضافة ‬لبرامج ‬التعليم ‬التي ‬يوفرها ‬للاتحادات ‬الوطنية ‬الأعضاء‬.

كما ناقش الاجتماع سُبل الدعم المقدمة من «الفيفا» والمتعلقة بتطوير الأجهزة والبرامج المستخدمة في تطبيق التقنية ومدى إمكانية تقليص المتطلبات التكنولوجية لتنفيذ التقنية، وذلك حسب إمكانيات التصوير والبث التلفزيوني وأعداد الكاميرات المتاحة في كل اتحاد.