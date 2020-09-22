سلمان بن إبراهيم: الإمارات قدمت الكثير لكرة الصالات العربية

الشارقة (الاتحاد)

شهد الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في التاسعة والنصف من مساء أمس الأول، ختام البرنامج الثقافي التطويري لكرة قدم الصالات في الوطن العربي، والذي تم عبر الاتصال الرقمي «عن بُعد»، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونائبه عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات.

استمرت فعاليات برنامج المحاضرات التطويرية قرابة 4 أشهر خلال فترة توقف النشاط.

وافتتح الشيخ سلمان بن إبراهيم جلسة مسك الختام، قائلاً: «كلنا نشكل عائلة كرة القدم، وتعتبر كرة الصالات جزءاً من أنشطة الاتحاد الآسيوي، ونتمنى أن تجد هذه اللعبة المحبوبة حظها من الانتشار، إلى جانب الكرة الشاطئية وكرة القدم النسائية».

وأضاف: «يهمنا جداً أن تتطور كرة الصالات العربية وتصل إلى مصاف العالمية»، مشيداً بجهود اللجنة التنفيذية لكرة الصالات الإماراتية على مثل هذه المبادرات الراقية والرائعة التي تصب في مصلحة اللعبة، وتسهم في التطور المنشود، بعد أن أمن على أهمية البرامج التطويرية.

وأوضح: «نحن في الاتحاد الآسيوي نشجع مثل هذه الأنشطة، ونتمنى للفرق والمنتخبات العربية المزيد من التطور، أسوة بالمنتخبات التي وصلت إلى النهائيات في المونديال».

وفي ختام كلمته، توجه الشيخ سلمان بالشكر إلى اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بدولة الإمارات، وقال: «نحن في الاتحاد الآسيوي جاهزون لتقديم يد العون والمساندة لمثل هذه المبادرات التطويرية، التي تصب في المصلحة العامة للعبة».

ومن جانبه، أعرب عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عن سعادته بمشاركة وتشريف الشيخ سلمان بن إبراهيم في جلسة مسك الختام للبرنامج التطويري للعبة في الوطن العربي، مشيداً بجهود عبدالملك جاني وإخوانه أعضاء اللجنة على التميز الإماراتي الذي خطف الأضواء في التنظيم والإشراف للدورة التطويرية.

وفي الختام توجه عبدالملك جاني بالشكر الجزيل إلى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وإلى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وإلى المدرب هيثم عباس مدرب منتخب العراق، الذي قدم محاضرة مسك الختام، وإلى جميع المحاضرين الذين شاركوا في الجلسات.