زنجا يقترب من العودة لـ «دورينا»

فيصل النقبي (الفجيرة)

دخل المدرب الإيطالي والتر زنجا اهتمامات أحد أندية دوري الخليج العربي، للتعاقد معه، بسبب حالة عدم الرضا من قبل جماهير النادي عن النتائج الباهتة في فترة الإعداد.

وسبق للمدرب الإيطالي، أن قاد عدداً من الفرق الإماراتية في الدوري، مثل النصر والجزيرة والشعب سابقاً، بالإضافة لمتابعته الوثيقة للدوري في الفترة الأخيرة.

وسيتحدد مصير المدرب الحالي للنادي المعني في اجتماع مجلس الإدارة غداً، حيث أعدت اللجنة الفنية تقريراً مفصلاً حول أداء الفريق في الفترة الأخيرة، ونتائجه في المباريات الودية.