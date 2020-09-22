«الترخيص المحلي» لأندية الإمارات والبطائح ودبا

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة التراخيص الابتدائية لأندية الدرجة الأولى، اجتماعها الأول، عبر نظام الاتصال المرئي، برئاسة عمر الحاي المهيري، وبمشاركة حمد الجنيبي نائب رئيس اللجنة، ويوسف عزير، محمد عبد الرحمن، أحمد المهيري، وبركان خليفة أعضاء اللجنة، ومحمد سرور النقبي رئيس قسم المسابقات، وشيرين رسلان مسؤول تراخيص الأندية بالاتحاد، وعبدالله مبارك ممثل رابطة المحترفين.

وناقشت اللجنة طلبات الترخيص المحلي المقدمة من أندية الدرجة الأولى للموسم 2020-2021، حيث قررت منح الترخيص لأندية البطائح، دبا، والإمارات، لتضاف بذلك إلى إجمالي عدد أندية الدولة الحاصلة على الترخيص المحلي.

يُذكر ‬أن ‬اتحاد ‬كرة ‬القدم ‬بدأ ‬تطبيق ‬نظام ‬التراخيص ‬لأندية ‬الدرجة ‬الأولى ‬للموسم ‬الرياضي ‬2019-2020، بالتعاون ‬مع ‬رابطة ‬المحترفين، ‬تنفيذاً ‬للخطة ‬التطويرية ‬لأندية ‬الدرجة ‬الأولى، ‬وسعياً ‬منه ‬لتطبيق ‬المعايير ‬التطويرية، ‬التي ‬تستهدف ‬البنية ‬التحية ‬والرياضية ‬والإدارية ‬والمالية ‬والقانونية، ‬علماً ‬أن ‬هذه ‬المعايير ‬تم ‬وضعها ‬بالتنسيق ‬مع ‬رابطة ‬المحترفين ‬الإماراتية، ‬وتُطبق ‬للمرة ‬الأولى ‬على ‬مستوى ‬أندية ‬الدرجة ‬الأولى، ‬وتتيح ‬استخدام ‬نظام ‬الـClass‭ ‬ الخاص ‬بالاتحاد ‬الآسيوي ‬لكرة ‬القدم.