فخور بفريق الإمارات وإنجازه في طواف فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الدراج العالمي تادي بوجاتشار نجم فريق الإمارات، بالإنجاز الكبير الذي تحقق في طواف فرنسا، وفوز فريق الإمارات بالمركز الأول والقميص الأصفر، وقال: «ما زلت غير مصدق تماماً لما حصل، فخور بالمشاركة ضمن فريق الإمارات، وسعيد بالحصول على القميص الأصفر لجولة فرنسا؛ لساني عاجز عن وصف ما أشعر به، تركزت كل التدريبات هذا العام على الجولة، وقد أمضى الفريق فترة طويلة للاستعداد لها، حيث أجرينا معسكرات تدريبية، وتدريبات خلال فترة الإغلاق الصحي، وحافظنا على الجاهزية الذهنية للسباق».

وتابع: «خضت جولة فرنسا وأنا بأفضل حال، ورغم أننا فقدنا بعضاً من رفاقنا في الفريق خلال الجولة، إلا أننا لم نيأس وحافظنا على إيجابيتنا، امتدت الجولة على مدى ثلاثة أسابيع، قضينا خلالها وقتاً رائعاً، سادت فيه الإيجابية وروح الفريق، وسعيت خلال الجولة للحفاظ على هدوئي ومواجهة السباق مرحلة بعد أخرى، وكان لذلك بالغ الأثر في تحقيق الفوز».

وقال بوجاتشار: «منذ لحظة انضمامي إلى فريق الإمارات، غمرني شعور بانتمائي إلى عائلتي، أحظى بالعديد من الصداقات ضمن الفريق، وسط أجواء إيجابية لأعضاء الفريق من دراجين وفنيين، وذلك، بلا شك، أحد أهم الأسباب التي دفعتني إلى تجديد عقدي مع الفريق حتى عام 2024، إن فريق الإمارات هو مشروع طويل الأمد يرعاه عدد من أبرز الرعاة، وإنني فخور بأن أكون جزءاً من هذا المشروع». وتوجه بالشكر إلى كل عشاق رياضة الدراجات في دولة الإمارات، على الدعم الكبير الذي قدموه له عبر مسيرته الرياضية.