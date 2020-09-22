الفرسان.. خطوة جديدة على طريق العالمية بـ «الويك بارك»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق منتجع الفرسان الرياضي بحيرة «الويك بارك»، بحضور اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اتحاد الفروسية، وسلطان جبر السويدي، وعبدالله الجعبري أعضاء مجلس إدارة الفرسان القابضة، بالإضافة إلى نخبة من أشهر لاعبي «الويك بورد» على المستويين المحلى والدولي.

وتضم البحيرة أعلى كابل في بحيرة اصطناعية حول العالم، بارتفاع 12.45 متر، مما يتيح للمنتجع استضافة الأحداث العالمية، وتستوعب البحيرة عدداً كبيراً من الأشخاص في نفس الوقت، ما يمثل نقلة كبيرة للمنتجع في الألعاب المائية، خصوصاً في ألعاب «الويكبورد».

ويمتلك منتجع الفرسان بحيرتين للألعاب المائية، الكبيرة منها على مساحة 730 متراً بعمق مياه يصل إلى 180 سم وتستوعب 7 أشخاص، وهي البحيرة التي تم تجديدها، وتضم كابلاً مستقيماً يسهل من استيعاب فئني المبتدئين والمحترفين في هذه البيئة الفريدة، وأخرى صغيرة بها كابل مبتدئين بمساحة 420 متراً، وعمق مياه يصل إلى 120 متراً.

وأكد سلطان الكعبي، أن افتتاح الويك بارك يسهم في الارتقاء بالألعاب الرياضية، والنهوض بالحركة الشبابية وتعميق الانتماء الوطني، وتأصيل الهوية الوطنية، أضاف: «التعديلات والتحديثات الجديدة تؤهلنا لاستضافة البطولات والأحداث العالمية، خصوصاً وأننا نمتلك نجاحات سابقة في تنظيم واستضافة بطولات الويك بارك».

وأكد أن منتجع الفرسان هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي يقدم نظام الكابلات المائية، وفق تقييم الرابطة العالمية للتزلج على الماء «WWA»، ما يجعلنا جاهزين لاستضافة أشهر وأكبر فعاليات التزلج على الماء على الأجندة الدولية، وبحضور أهم مواهب التزلج على الماء من جميع أنحاء العالم.

وقال: «نحن ننظر دائماً للأمام ونحو الأهداف الاستراتيجية، التي يتصدرها الحفاظ على أبوظبي عاصمة للرياضة العالمية، وهو الأمر الذي تحقق بجهود قيادتنا الرشيدة، ونعمل كذلك على توفير بيئة سليمة لممارسة مختلف الرياضات واكتشاف المواهب وصقلها، حتى تكون قادرة على المنافسة في البطولات إقليمياً ودولياً، وتحقق الإنجازات للدولة».

واختتم الكعبي، بالتأكيد أن الرياضة، وإن هدفت إلى التنمية البدنية، فإنها وسيلة مهمة من وسائل بناء الأجيال، وهو ما نؤمن به ويدفعنا لبناء جسور من التواصل مع المجتمع بكل الطرق، مع الحفاظ على رسالتنا وأهدافنا دائماً نحو التطوير والتقدم، بما يستحقه وطننا الغالي، ونتعهد أن نستمر على النهج لتحقيق النجاح في مسيرتنا الرياضية والترفيهية، والارتقاء بالمنتجع ليصل إلى أفضل المراتب.