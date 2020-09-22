احتفالية «تمكين المرأة» في «قلعة العميد»

رضا سليم (دبي)

تحول المؤتمر الصحفي الذي عقده نادي النصر، مساء أمس الأول بمقره، للإعلان عن ترشيح نورة الجسمي عضو اتحاد الدراجات لرئاسة الاتحاد في الدورة الانتخابية 2020-2024، التي ستجرى 25 أكتوبر المقبل، كأول امرأة تترشح لمنصب رئيس اتحاد رياضي، إلى احتفالية تمكين المرأة.

حضر المؤتمر 3 رؤساء اتحادات، هم: محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد، ويوسف الملا رئيس اتحاد الكرة الطائرة، وأسامة الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات، وعبدالرزاق الهاشمي رئيس شركة النصر للألعاب الرياضية.

وتمثل وجود المرأة في المؤتمر من خلال الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، ونسرين بن درويش المشرفة على قطاع الأنشطة النسائية بنادي النصر، وأسماء الجناحي عضو جمعية الترايثلون، كما حضر عبدالناصر عمران الأمين العام لاتحاد الدراجات.أعربت نورة الجسمي عن خالص شكرها وتقديرها لمجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية على وقوفه بجانبها واعتماد ملف ترشحها لرئاسة الاتحاد، كأول عنصر نسائي يتقدم لمثل هذا المنصب القيادي، وأضافت: تمكنت مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من تنفيذ 15 مبادرة مجتمعية، بالتعاون مع الجهات الراعية من القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة لعدد كبير من بروتوكولات التعاون واتفاقيات الرعاية.

وتابعت: طموحاتي كبيرة في تحقيق المزيد من التطور لمسيرة الدراجات الإماراتية على المستوى المحلي، من خلال خطط وبرامج ميدانية متطورة، وتطبيقها باحترافية وبأحدث الطرق العلمية، وتشمل كافة الفئات، لكي يكون لدينا المواهب القادرة على التميز والتحدي، وتحقيق الآمال المرجوة، ودفع منتخباتنا لطريق العالمية.

وواصلت قائلة:«أتمنى مواصلة الجهود معهم، والعمل معاً في المرحلة المقبلة، بهدف الوصول بالاتحاد إلى أعلى المراتب، وتحقيق النتائج التي ترفع راية الإمارات خفاقة، ليمتلك الاتحاد قاعدة متميزة من المواهب ونجوم واعدة قادرة على إضافة إنجازات جديدة مشرفة لرياضة الإمارات».

وقال أسامة الشعفار:«دعمنا الكامل لمرشحة النصر نورة الجسمي لإكمال المسيرة الناجحة للاتحاد في الفترة المقبلة، بعدما أثبتت جدارتها في جميع المناصب التي تولتها داخل الاتحاد في السنوات الماضية، خاصة بعد نجاحها الكبير في إدارة طواف دبي النسائي».

وأكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم أن دعمها لترشيح نورة الجسمي، نظراً لدورها القوي والفعال في رياضة الدراجات، مؤكدة ثقتها الكبيرة في قدرات مرشحة النصر لإكمال مسيرة النجاح في اتحاد الدراجات، منوهة إلى الدور المتميز للمرأة الإماراتية في نواحي الحياة كافة، بعد حرص القيادة الرشيدة على تمكينها في جميع المجالات.