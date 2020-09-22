ورشة عمل لمدربي السلة في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

نظم مجلس الشارقة الرياضي، ورشة عمل فنية لمدربي المراحل السنية في أندية الإمارة الباسمة، بالتعاون مع اتحاد السلة في نادي مليحة، بمشاركة 17 مدرباً ومدربة، ضمن سلسلة الورش الفنية التي يحرص فيها المجلس على دعم وتطوير قدرات المدربين، وتحسين الجوانب الفنية لهم والتجهيز للمرحلة القادمة.

حضر الورشة عبداللطيف ناصر الفردان، نائب رئيس اتحاد السلة، وحاضر فيها الدكتور منير بن سليمان المحاضر الدولي، وضمت حصتين: الأولى بعنوان: «تقييم عملي لورش العمل الفنية الأولى والثانية»، والحصة الثانية بعنوان «تطبيق عملي لتدريبات المراحل السنية»، تحت إشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس، وضم ثمانية أندية الشارقة والمنطقة الوسطى والشرقية، هي: الشارقة، البطائح، مليحة، المدام، الذيد، اتحاد كلباء، خورفكان، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.