«الفرسان» الحلم بين «الانتصار» و«الانتظار» !

منير رحومة (دبي)

يختتم شباب الأهلي، مساء اليوم، مبارياته في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، بملاقاة الهلال السعودي حامل اللقب ومتصدر المجموعة الثانية، وذلك في مواجهة يحتاج فيها ممثل الكرة الإماراتية إلى الفوز بالنقاط الثلاث، وانتظار عثرة باختاكور الأوزبكي، من أجل التأهل إلى الدور الـ16.

وعلى الرغم من تضاؤل حظوظ «الفرسان» في إكمال المشوار بالبطولة الآسيوية، فإن اللاعبين عازمون على التمسك بخيط الأمل، وتقديم عرض قوي يضمن الفوز على أحد أقوى الأندية المرشحة للمنافسة على اللقب القاري.

وحتى في غياب نخبة من أبرز نجوم الهلال بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أن امتلاكه لصف كبير من اللاعبين المميزين، جعله يثبت أن حامل اللقب فريق قوي وثابت المستوى، الأمر الذي يتطلب جهداً مضاعفاً من شباب الأهلي لتحقيق الفوز وخطف ثلاث نقاط ثمينة، والتشبث بأمل التأهل.

ويذكر أن فريق «الفرسان» جمع 7 نقاط من فوزين وتعادل، ولم يخسر أي مباراة منذ استئناف البطولة الآسيوية، لكنه تعثر في بداية المشوار، بالخسارة في أول جولتين أمام باختاكور الأوزبكي والهلال السعودي.

ويحتل «الفرسان» المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق نقطة واحدة عن باختاكور، وبالتالي فإن الفوز اليوم، مقابل تعثر الوصيف، سواء بالخسارة أو التعادل أمام شهر خودرو الإيراني، يضمن تأهل شباب الأهلي والهلال السعودي إلى الدور المقبل.

ويسعى مدرب شباب الأهلي، في مواجهة اليوم، إلى الاستفادة من عودة يوسف جابر ومحمد مرزوق بعد انتهاء عقوبة الإيقاف، بالإضافة إلى دخول إدواردو أجواء المباريات والتأقلم مع زملائه، وبالتالي تفعيل الأداء والظهور بصورة أفضل من الجولة الماضية، أملاً في إيجاد النجاح الهجومي المطلوب وإحراز الأهداف.

زاراجوسا: نلعب للفوز فقط رغم صعوبة المهمة

اعترف الإسباني جيرارد زاراجوسا، مدرب شباب الأهلي، بأن مباراة فريقه أمام الهلال السعودي اليوم، صعبة، مبيناً أن شباب الأهلي يلعب لتحقيق الفوز فقط، حتى تبقى آماله قائمة في التأهل، وأشار إلى أن الفريق حقق تقدماً جيداً في الفترة السابقة، حيث استأنف دوري الأبطال، وهو لا يملك أي نقطة، والآن بات لديه سبع نقاط، واعداً بمواصلة العمل لحصد المزيد.

وأبدى زاراجوسا احترامه الكبير لفريق الهلال، مشيراً إلى أنه من الصعب على أي فريق أن يعيش مثل هذه الأوضاع، قائلاً: «الهلال لديه لاعبون جيدون، ومواهب جديدة يمكنه الاعتماد عليهم، وأتمنى الشفاء لكل المصابين منهم، آملاً أن يتعافوا ويعودوا إلى الملعب سريعاً». واعتبر زاراجوسا، أن المحافظة على نظافة الشباك حتى الآن أمر مهم، لأنه يتيح فرصة تحقيق الفوز، قائلاً: «في مباراة اليوم الوضع سيكون مختلفاً، لأننا في حاجة إلى النقاط الثلاث، ونسعى للتفوق على منافسنا، حيث هيأنا اللاعبين ذهنياً وعقلياً لخوض هذه المواجهة المهمة».