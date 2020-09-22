«الزعيم» يرمم «الجدار الدفاعي» بـ«المداورة»

مراد المصري (دبي)

اطمأن العين على جاهزية أكبر عدد من عناصره، إلى جانب نجاحه في ترميم جداره الدفاعي في أبرز ما حصده أمام سباهان الإيراني، في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي أمس الأول، في الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ولجأ المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل إلى تغيير عدة أسماء في التشكيلة الأساسية، وإعادة إسماعيل أحمد إلى مركز قلب الدفاع، مع تواجد الشاب علي البلوشي، ومنح شيوتاني أدواراً مساهمة في الشق الهجومي، إلى جانب منح الفرصة لعدد من الأسماء الأخرى، بهدف الاطمئنان على جاهزيتها، في ضوء أن آخر مباراتين للفريق أصبحتا محطتين للتجهيز لانطلاق الموسم المحلي، بعدما تبخرت الفرصة الآسيوية.

وهنأ بيدرو لاعبي فريقه على الأداء القوي الذي أظهروه في المواجهات الثلاث التي خاضها العين، خلال مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا، في مساحة زمنية ضيقة، وذلك بعد توقف طويل استمر نحو السبعة أشهر، وقال: «قدم العين مستوى رائعاً في مواجهة سباهان، وكنا ندرك جيداً أن معدل اللياقة البدنية بالنسبة للفريق المنافس أفضل، لذلك حرصنا على وضع خطة مثالية، تمكنا خلالها من تقديم المستوى المطلوب، منذ انطلاقة المواجهة وحتى نهايتها».

وتابع في حديثه، قائلاً: «الأمر الوحيد الذي أعتقد بأنني لست سعيداً من أجله، هو عدم حصد النقاط الثلاث والفوز بالنتيجة التي انتهت عليها المباراة، وكنت أتمنى اعتماد تقنية الفيديو في مسابقة كبيرة بقيمة دوري أبطال آسيا، والنهاية ما حدث قد حدث، وسيسجل التاريخ بأننا لم نفز بنتيجة المباراة». وأضاف: «سعينا إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث، وحتى نحقق هدفنا، كنّا ندرك جيداً بأنه يتوجب علينا عدم استقبال أي هدف على مرمانا، وبالمقابل نحكم سيطرتنا، ونهيئ فرصاً للتسجيل على مرمى الفريق المنافس».

وحول الوجوه الشابة التي منحها فرصة المشاركة في مباراة سباهان، قال: «حرصنا على تدعيم خط الدفاع، برغم افتقادنا لجهود عدد من اللاعبين، بداعي الإصابة والإيقاف، من ضمنهم محمد شاكر، ودفعنا بدلاً عنه بعلي البلوشي، وشخصاً، أثق في اللاعب، وإن لم أكن أثق فيه لما منحته فرصة المشاركة في المواجهة، وكنت سعيداً بمردوده في المواجهة، وأكد اللاعب جاهزيته للدفاع عن شعار النادي، عندما طلبنا منه، ولدينا أيضاً عدد من اللاعبين الشباب في قائمة الفريق».