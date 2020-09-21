«جازمة عذبة» تتوج بكأس رئيس الدولة للخيول في إيطاليا

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت المحطة الأوروبية السابعة، لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أقيمت في مضمار سان سيرو بمدينة ميلانو بإيطاليا، نجاحات مهمة ومكتسبات جديدة لمسيرة الحدث، الذي يقام ضمن أجندة النسخة السابعة والعشرين.

وأقيمت الجولة الإيطالية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، امتداداً لرؤية ونهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، لإعلاء الخيل العربي الأصيل في كافة المضامير العالمية.

ونجحت الفرس جازمة عذبة، العائدة لمربط عذبة للسباقات لمالكه الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، من حسم القمة الإيطالية وحصد لقب الكأس الغالية، بعد صراع مثير شهده السباق الذي شاركت فيه 8 من نخبة الخيول، وأقيم لمسافة 2000 متر، ضمن فئة «جروب 2»، للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وبلغت قيمة جوائزه 50 ألف يورو.

وتمكنت جازمة عذبة بنت «جلنار الخالدية»، بإشراف المدربة فرنسيس بيرنارد وقيادة الفارس جيرالد موسي، من فرض هيبتها وحضورها القوي في مشهد الصراع المحتدم على اللقب، حيث تواجدت مع انطلاقة السباق في مقدمة مجموعة الخيول مع أمواج الخالدية وشداون الخالدية ومهداف عذبة، واستمرت بالمراقبة حتى حانت فرصة التقدم في آخر 300 متر، فنجحت من التقدم بسرعة وقوة كبيرة بقيادة ماهرة من الفارس جيرالد موسي، في ظل عرض رائع قادها لحسم اللقب لمصلحتها.

وقطعت البطلة مسافة السباق بزمن 2:12:00 دقيقة، وحلت ثانية الفرس فلاينج هاي بنت داحس بفارق نصف طول، وجاء بالمرتبة الثالثة شداون الخالدية ابن نشوان الخالدية لإسطبلات الخالدية للأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، بفارق عنق، فيما حل بالمركز الرابع مهداف عذبة ابن عامر، وجاءت خامساً أمواج الخالدية بنت نشوان الخالدية.

توج الفائزين فيصل الرحماني مستشار مجلس أبوظبي الرياضي مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، وسعيد المهيري ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور عبدالمنعم الشايقي مدير مربط عذبة.

من جهته، توجه فيصل الرحماني بالتهنئة والتبريكات للأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، مالك مربط عذبة للسباقات بمناسبة الفوز المميز للفرس جازمة عذبة، معبراً عن سعادته بنجاح مربط عذبة وتواجده الدائم في سباقات الكأس الغالية، مبيناً أن الفوز يتزامن مع احتفالات الإمارات باليوم الوطني السعودي التسعين، ما يعكس مكانة الروابط التاريخية والعلاقات المصيرية بين الإمارات والأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وقال الرحماني: «فخورون باستمرار الكأس الغالية، وحصادها للنجاحات والمكتسبات المهمة في كل جولة، وما يميز جولة إيطاليا الاهتمام الإعلامي الكبير والترحيب المميز من اتحاد الخيل العربي في إيطاليا والمنظمين والملاك والمربين وحتى الجماهير،» مضيفاً: إن السباق شهد مشاركة أفضل المرابط ونخبة الخيول، وانعكس ذلك بصورة كبيرة على قوة السباق ومكانته العالمية لدى أسرة الخيل العربية في مختلف دول العالم، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاحات الكبيرة الداعمة للسمعة الطيبة للإمارات ومكانتها المرموقة في العالم.