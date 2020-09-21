السعيد: «العودة إلى النزال» تأكيد على مكانة أبوظبي العالمية

مصطفى الديب (أبوظبي)

أكد سعيد السعيد، مدير الوجهة السياحية في دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة، أن استضافة العاصمة الإماراتية لفعاليات «العودة إلى جزيرة النزال» تعكس ثقة الجميع في العاصمة، والتأكيد على النجاح الذي تحقق في فعاليات «جزيرة النزال» يوليو الماضي، والذي حقق نجاحات منقطعة النظير، وشدد على أن اللجنة المنظمة تسعى إلى تقديم الأفضل دائماً، بما يليق باسم ومكانة أبوظبي، لاسيما من خلال تهيئة كافة الأجواء للنجاح.

وقال: هناك اختلافات عن الفعالية الماضية، حيث ستشهد جزيرة ياس حدثاً فريداً من نوعه على الإطلاق، بإقامة نزالات بطولة «يو أف سي 253»، وكذلك «يو أف سي 254»، وهي المرة الأولى التي يقام فيها حدثان كبيران في مكان واحد، كما أنها المرة الأولى في تاريخ الفنون القتالية المختلطة التي يخرج فيها حدثان بهذا الحجم خارج حدود ولاية لاس فيجاس، ما يؤكد أن أبوظبي استطاعت إبهار العالم، ودوماً ما تحقق النجاح في أي حدث يقام على أرضها.

وتابع: أكدت الأرقام والمشاهدات النجاح الكبير للحدث الذي أقيم قبل شهرين، ومن هذا المنطلق نحن على ثقة من تحقيق أرقام مشاهدة وتفاعل بلا حدود للفعاليات التي سوف تقام بجزيرة ياس، وتستمر قرابة الشهر تقريباً في الفترة من 26 سبتمبر الجاري وحتى 24 أكتوبر المقبل.

وأكد أن جميع العاملين في اللجنة المنظمة استفادوا من تنظيم الفعالية الأولى، وأصبحت لديهم الخبرة في السعي نحو مزيد من النجاح والتطور، مؤكداً أن المشاركين والعاملين سوف يخضعون لإجراءات صحية تضمن سلامة كل شخص، خاصة أن الهدف الأساسي هو السلامة العامة، والتأكيد على أننا قادرون على تنظيم أكبر الأحداث والبطولات في أصعب الظروف، وفيما يخص المنطقة الآمنة قال: في المرة الأولى كانت مساحة المنطقة الآمنة 11 كم مربع وفي هذه المرة أصبح 9 كلم مربع، بمساحة أقل 2 كلم، رغبة في مزيد من الأمان أولاً لكافة الضيوف، ولما يمتلكه أعضاء اللجنة المنظمة من خبرات من خلال تنظيم البطولة الأولى.

ووعد السعيد بإقامة حدث مليء بالإثارة والندية، إضافة إلى الإبهار؛ كونه يضم كوكبة من نجوم الفنون القتالية المختلطة، أبرزهم وفي مقدمتهم النجم العالمي الكبير حبيب نور محمدوف الذي سوف يشكل حضوره الإضافة الأقوى للفعاليات على الصعيد التنظيمي، وكذلك على صعيد المتابعة والمشاهدة.