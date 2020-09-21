«دريان» يطارد لقب تحدي البريدرز كب

أبوظبي (الاتحاد)

توج الجواد «هوجار دو لاردوس» لفيليب منير، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارسة ليلى لوبمب، بلقب تحدي سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أمس الأول بمضمار مونتبان الفرنسي، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة. وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز على المستويين المحلي والدولي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن سياسة المهرجان لدعم الملاك والمربين، وللترويج للخيول العربية الأصيلة.

واجتمع للسباق، البالغة جائزته 12 ألف يورو، 11 خيلاً ناشئة في سن ثلاث سنوات فقط، تنافست بقوة لحجز موقع لها في السباقات الكبرى.

وتمكن «هوجار دو لاردوس» ابن «مستر جنوا»، من الفوز بالمركز الأول، تاركاً المركز الثاني للمهر «هاليسكو» بقيادة كليمنت كاديل، فيما جاء ثالثاً «شانال دو لوب» بقيادة ماثياس لورون.

ومن جهة أخرى، يخوض الجواد «كنج مونلو» لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، تحدي سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر، البالغة جائزته 13 ألف يورو، بمضمار بوردو الفرنسي اليوم.

وفي نفس السياق، يقبل «دريان» و«كنعان» ممثلا خيول ياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التحدي في سباق بطولة البريدرز كب الفرنسي للسرعة، لمسافة 1400 متر، للفئة الثانية.