الوحدة يكسب الحمرية بهدف لوفانور

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

فاز الوحدة على الحمرية أمس بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير، في إطار تحضيراتهما للموسم الجديد، وسجل لوفانور هنريكي هدف «العنابي» بعد مرور 10 دقائق على انطلاقة المباراة التي شهدت عدداً من التبديلات للطرفين في الشوط الثاني، والهدف هو الأول للوفانور بقميص «العنابي».

ويلتقي الوحدة مع عجمان الجمعة، في ثاني مبارياته الودية خلال معسكره الداخلي الذي يقيمه بدبي منذ الخميس الماضي، ويستمر حتى الأحد المقبل، قبل أن يعود لاستكمال برنامجه الإعدادي في أبوظبي، يذكر أن المباراة هي الأولى للصربي فوك رازوفتيش مدرب الوحدة الجديد، والأولى أيضا للفريق بعد توقفه اضطرارياً بسبب الظروف السابقة لأسبوعين.