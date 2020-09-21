«الفهود» يتفوق على «البركان» بخماسية

مراد المصري (دبي)

لم ينتظر المهاجم البرازيلي جواو فيجريدو سوى أقل من 24 ساعة ما بين وصوله إلى دبي، وظهوره الأول بقميص الوصل، ليسجل أول أهدافه في المباراة الودية التي تفوق فيها «الفهود» على عجمان بنتيجة 3-1 ليلة أمس على استاد زعبيل تحضيراً للموسم المقبل.

وشهدت المباراة تسجيل الأرجنتيني نيكولاس أوروز أول أهدافه مع الوصل في الدقيقة 11، وهو الذي انضم للفريق خلال الصيف الحالي، ثم أضاف فيجريدو الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 48، وأكمل رونالدو مينديز العائد بعد غياب لمدة موسم الثلاثية في الدقيقة 55، وبعد تقليص عجمان الفارق بوساطة ويليام أوسو في الدقيقة 71، أضاف ماتيوس الهدف الرابع للوصل في الدقيقة 87، وأكمل وليد درويش الخماسية في الدقيقة 90.