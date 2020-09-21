23 ميدالية لـ «كاراتيه الشارقة» في بطولة العالم

الشارقة (الاتحاد)



توج نادي الشارقة للكاراتيه، بالمركز الأول في الترتيب العام على مستوى الدول والأندية، في سلسلة بطولة العالم الرابعة للكاراتيه كاتا وكوميتيه (فردي وجماعي) التي تقام عن بُعد، وانتزع أبطال النادي 23 ميدالية ملونة، وضعتهم في صدارة البطولة، منها 7 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية ومثلها برونزيات، في البطولة التي تنافس فيها 138 نادياً، يمثلون 51 دولة حول العالم، ليصل إجمالي اللاعبين المشاركين فيها 575 لاعباً ولاعبة.

ويعتبر نادي الشارقة، النادي الوحيد الممثل للدولة في هذه البطولة، ونجح في وضع بصمته باعتباره أول فريق إماراتي على مستوى الدولة، يشارك في مسابقات الكاتا جماعي ومسابقات الكوميتيه فردي عن بُعد، وكان النادي شارك بـ 17 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية للكاتا والكوميتيه، واستطاع أبطال الملك من مقارعة أبطال ولاعبين أولمبيين شاركوا في البطولة التي نظمتها سبورت داتا، منظم بطولات الكاراتيه حول العالم.