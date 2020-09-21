اليبهوني: فخورون بالإنجاز التاريخي في طواف فرنسا

أبوظبي (الاتحاد)

أهدى مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات الهوائية، الإنجاز التاريخي الذي حققه الفريق، بفوزه بلقب طواف فرنسا، لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وشعب دولة الإمارات.

وقال اليبهوني: «فخورون بالإنجاز والأداء والمستوى المبهر، الذي ظهر عليه الفريق في مراحل طواف فرنسا، ويمثل النجاح الكبير انعطافة تاريخية في مسيرة مشاركاته في السباقات العالمية، لما يتمتع به طواف فرنسا من قيمة ومكانة مرموقة في العالم، ويعد إنجازاً وانتصاراً مميزاً بتاريخ رياضة الإمارات». أضاف: «فريق الإمارات حقق نقلة نوعية كبيرة، بفوزه بهذا اللقب للمرة الأولى بتاريخ طواف فرنسا ومسيرته الواعدة ونشيد بالدراج السلوفيني الواعد تادي بوجاتشار، الذي نجح في اقتناص القميص الأصفر وصدارة الترتيب العام، والفوز بالقميص الأبيض والقميص الأحمر، ونبارك لجميع دراجي الفريق والكادر الفني والإداري، ونؤكد أن الفريق سيمضي بقوة خلال الفترة المقبلة، لتسجيل المزيد من الانتصارات والنجاحات في السباقات العالمية»، وأكد أن الإنجاز قيمة حقيقية مهمة لمواصلة الجهود والتخطيط، من أجل الحفاظ على الإنجازات والعمل على تحقيق أفضل المشاركات وأهم الإنجازات للإمارات في المسيرة المقبلة.

الشعفار يشيد بالانتصار

تلقى مطر سهيل اليبهوني، تهنئة أسامة الشعفار رئيس مجلس إدارة الدراجات الهوائية، وزملائه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، بمناسبة فوز دراج فريق الإمارات للمحترفين السلوفيني تادي بوجاتشار، بصدارة سباق الفردي ضد الساعة في طواف فرنسا الدولي الشهير، محققاً الفوز بالقميص الأصفر عن جدارة واستحقاق، مؤكداً قدرة فريق الإمارات للمحترفين على منافسة أقوى وأهم الفرق العالمية للدراجات في أكبر وأهم الطوافات، وتمنى الشعفار مزيداً من الإنجازات لفريق الإمارات خلال مشواره التنافسي المقبل، لرفع علم الدولة عالياً على منصات التتويج.