3 شهادات آيزو لـ «دبي الرياضي»

دبي (الاتحاد)

نال مجلس دبي الرياضي ثلاث شهادات آيزو في نظام الإدارة المتكامل، التي تجمع بين نظام إدارة الجودة (آيزو 9001)، ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (آيزو 45001)، ونظام الإدارة البيئية (آيزو 14001)، وتسلم سعيد حارب أمين عام المجلس الشهادات، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ود. محمد الأنصاري مدير مكتب التطوير الاستراتيجي، وجميع مديري الإدارات والأقسام، ومنتسبي المجلس، وممثلي المنظمة الدولية بالشرق الأوسط. وقال حارب: «تواصل إمارة دبي حصد النجاحات، بفضل رؤية حكومتها الرشيدة، وحرصها على جودة الخدمات المقدمة لكافة المواطنين والمقيمين على أرضها، وبحصول المجلس الرياضي على هذه الشهادات، فهو يجني ثمار الجدية والانضباط في العمل، ويؤكد نجاحه في مهمته، كما يعد حصول المجلس على هذه الشهادات إنجازاً رائعاً وفخراً لكل الكفاءات الإماراتية، وسيواصل المجلس العمل لتحقيق مزيد من النجاحات على المستوى الدولي».