«الرياضات الإلكترونية» تدخل المدارس

دبي (الاتحاد)



عقدت جمعية الرياضات الإلكترونية اجتماعاً تنسيقياً مع اتحاد الرياضة المدرسية، تم خلاله الاتفاق على إقامة بطولة مدرسية للرياضات الإلكترونية أكتوبر المقبل، بمشاركة واسعة من طلاب المدارس في الدولة، وحضر الاجتماع، الذي جاء بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، رئيس مجلس إدارة الجمعية، كل من المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام للجمعية، ومن جانب الاتحاد المدرسي ميسون محمود الأميري المدير التنفيذي للاتحاد، وحازم سليم منسق أنشطة الاتحاد. وأكد المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام للجمعية، حرصهم الكبير على إقامة الشراكات البناءة مع كافة القطاعات الرياضية في الدولة، متمنياً المزيد من التنسيق فيما يخص الرياضة المدرسية، وقال: «مثل هذه الشراكات سوف تساهم في تطوير الرياضات الإلكترونية في الدولة، ومواكبة المستجدات الإقليمية والعالمية، مع المحافظة على الدور المحوري الذي تقوم به الجمعية في التوعية الاجتماعية والتوجيه الأسري في المحافظة على النشء من المخاطر الكامنة في ممارسة الألعاب، واحتواء اللاعبين من جميع الفئات العمرية، وتنظيم مشاركاتهم واستخدامهم للألعاب الإلكترونية».

من جانبها، أشادت ميسون محمود الأميري، المدير التنفيذي للاتحاد، بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعية مما سيعود بالنتائج الإيجابية على المجتمع.