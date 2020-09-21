1034 مدرباًً في دورة القوة البدنية للأولمبياد الخاص

دبي (الاتحاد)

نظمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتعاون مع اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، ومركز إعداد القادة، دورة افتراضية للمدربين حول رياضة القوة البدنية من منظور العودة الآمنة للأنشطة الرياضية، أقيمت الدورة على مدار يومين، بمشاركة 1034 مدرباً ومدربة بشكل مباشر، حيث أظهرت إحصائيات التسجيل مشاركة 347 مدرباً من داخل الدولة و687 من خارج الدولة، وتنوعت جنسيات المشاركين بواقع 31 جنسية مختلفة.

تضمن اليوم الأول محاضرة حول قواعد ممارسة الأنشطة الرياضية الآمنة داخل صالات التدريب والإجراءات الاحترازية اللازم اتباعها، والتي قدمها محمد شاهين الحوسني، رئيس اللجنة الفنية باتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، كما قدم إبراهيم عبدالله جاسم الحكم الدولي رئيس حكام القوة البدنية، محاضرة عن قانون مسابقات القوة البدنية، وأسس تنظيم مسابقاتها بالاتحاد الدولي.

وفي اليوم الثاني، قدم عمر جمعة الظاهري، البطل العالمي لرياضة القوة البدنية ومدرب المنتخب الوطني للقوة البدنية، محاضرة عن أسس وقواعد انتقاء لاعبى القوة البدنية ومبادىء تدريب اللاعبين، واختتمت الدورة بمحاضرة الرفعات الرسمية في الأولمبياد الخاص وقانونية الأداء ونظام المسابقات، قدمها الدكتور عبدالحميد صالح الأستاذ المساعد بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان، المحاضر المعتمد بالأولمبياد الخاص، المدير الفني لمنتخب الأولمبياد الخاص لرفع الأثقال.

جدير بالذكر، أن رياضة القوة البدنية هي إحدى الرياضات الصيفية الرسمية بالأولمبياد الخاص الدولي، وسبق لمنتخبنا المشاركة في بطولة العالم للقوة البدنية بدبي نوفمبر 2019، وكان الاتحاد الدولي للقوة البدنية آنذاك قرر السماح بمشاركة أصحاب الهمم من الأولمبياد الخاص في فئة خاصة لهم أثناء البطولة، وهذا ما تسعى مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي إلى نشره في الأوساط الرياضية، من جل تفعيل الدمج الرياضي بصورة فعلية ودمج أصحاب الهمم من ذوي التحديات الذهنية في البطولات المحلية المعتمدة لدى الهيئة العامة للرياضة، وعدم فصل الفعاليات الرياضية لأصحاب الهمم، وذلك تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والرامية إلى إعطاء فرص متكافئة لجميع أفراد المجتمع، ودمج أصحاب الهمم في كافة المجالات.