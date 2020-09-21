الدرعي يطمئن على إعداد منتخب الجودو

أبوظبي (الاتحاد)

اطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد المصارعة والجودو، على سير إعداد منتخب الجودو، ووقف على مكاسب معسكر الإعداد الذي أقامه المنتخب في رومانيا واختتم أمس الأول، وجاء في إطار التحضيرات لاستئناف النشاط الرياضي الدولي، بعد توقفه منذ فبراير الماضي بسبب جائحة كورونا.

وقال الدرعي: منتخب الجودو الأول يستعد للمشاركة في بطولة جراند سلام، التي تقام في العاصمة المجرية بودابست آخر أكتوبر المقبل، والمعسكر كان ناجحاً، خاصة أنه كان مشتركاً مع منتخبي رومانيا ومولدوفيا، واستفاد منه كثيراً لاعبا المنتخب: فيكتور المشارك في وزن تحت 73 كجم، وإيفان في وزن تحت 100 كجم، واللذان يشرف عليهما المدرب فاسيلي فولك، وشهد المعسكر إقامة عدة مباريات تجريبية قوية، وهو يعتبر بمثابة بطولة مصغرة بين المنتخبات الثلاثة، كشفت عن جاهزية منتخبنا لاستئناف النشاط الدولي.

وأضاف: يعود المنتخب مجدداً إلى جمهورية مولدوفا لاستئناف تدريباته، قبل السفر للمجر، استعداداً لبطولة جراند سلام بودابست المقبلة، التي تسهم نقاطها في التأهل لدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2021»، بجانب نقاط بطولات العام الجديد، يبدأ بعدها المنتخب الإعداد لبطولة جراند سلام طوكيو، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

وأكد الدرعي أن اتحاد الإمارات ملتزم تماماً بتعميم الاتحاد الدولي، الذي اشتمل على العديد من الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها خلال مشاركة منتخبنا في البطولات الخارجية، وعند استضافة وتنظيم بطولات الاتحاد الدولي، بعد أن وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد الدولي للجودو على ترحيل بطولة أبوظبي جراند سلام، التي كان مقرراً لها أن تقام في أكتوبر المقبل، إلى الشهر نفسه من العام القادم.