«الشاهينية» تتصدر الثنايا في المرموم

دبي (الاتحاد)

نجحت هجن العاصفة، في فرض سيطرتها على الشوط الرئيسي للأبكار المحليات، بعد أن قاد المضمر غياث الهلالي «الشاهينية» إلى الصدارة بزمن قدره 9:32:9 دقائق، في افتتاحية تحديات هجن الشيوخ في سن الثنايا، التي أقيمت في ميدان المرموم صباح أمس، وبالمقابل تصدر «شاهين» لهجن ند الشبا الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث بقيادة المضمر سعيد سالم بتوقيت وقدره 9:39:0 دقائق. واحتاجت «الشاهينية» لتوقيت قدره 9:29:3 دقائق، لتقطع مسافة السباق البالغة 6 كيلومترات، وتسجل ناموس الشوط الثاني للثنايا المهجنات والتوقيت الأفضل باسم هجن العاصفة، وشهد الشوط الرابع والمخصص للثنايا الجعدان المهجنات ظهوراً قوياً لهجن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، حيث قاد المضمر راشد حمد حلفان «لافي» إلى الصدارة بزمن بلغ 9:44:6 دقائق.