ماجد ناصر: «الفرسان» غير جاهز لـ «الآسيوية»

منير رحومة (دبي)

اعترف ماجد ناصر لاعب شباب الأهلي، بعد تعادل فريقه أمام باختاكور الأوزبكي امس الأول، وتعقد مهمته في التأهل إلى الدور الـ 16 في مسابقة دوري أبطال آسيا، بأن أداء «الفرسان» لم يصل إلى المستوى المطلوب، الذي يؤهله للمنافسة بقوة على المستوى الآسيوي، قائلاً: «دوري أبطال آسيا يضم أفضل الأندية بالقارة، وفريقنا لم يصل بعد إلى «الرتم المطلوب»، الذي يساعده على المنافسة بقوة، بصراحة فريقنا غير جاهز لـ «الآسيوية»، بسبب طول فترة التوقف، وعدم خوض أي مباراة رسمية منذ 6 أشهر، الأمر الذي يؤثر في أداء اللاعبين، ويتسبب في فقدان حساسية المباريات القوية».

وحرص كابتن شباب الأهلي، على توجيه الشكر لزملائه اللاعبين على المستوى الجيد الذي قدموه، خاصة أمام ضغط المباريات وقوة الفرق المشاركة، متمنياً أن يواصل الارتقاء بمستوى الفريق في المباراة المقبلة، أما فيما يتعلق باللقاء الختامي أمام الهلال السعودي بطل آسيا غداً فقال: «مباراتنا مع «زعيم آسيا» صعبة، ورغم الغيابات في صفوفه، إلا أنه لا يزال صامداً في البطولة، وهدفنا الظهور بمستوى أفضل مما قدمناه أمام باختاكور، وتقديم صورة تليق بإمكانات شباب الأهلي»، وتحدث ماجد ناصر عن تألقه في إيقاف هجمات خطيرة للمنافس، والذود عن مرماه والحفاظ على نظافة شباك «الفرسان» قائلاً: «المستوى القوي الذي يقدمه دفاع شباب الأهلي، يأتي بفضل منظومة الدفاع الناجحة، حيث إن التصدي للكرات يبدأ من أول لاعب في خط الهجوم، وهو ما أسهم في الحفاظ على نظافة الشباك في ثلاث مباريات متتالية». يذكر أن ماجد ناصر تألق بشكل لافت في الذود عن شباك فريقه أمس الأول، حيث صد 5 محاولات خطيرة بشكل ناجح، منها 3 داخل منطقة الجزاء، بالإضافة إلى 4 محاولات أخرى في خروج ناجح لقطع الكرات، و4 حالات التقاط للكرة.

وشدد وليد عباس مدافع شباب الأهلي، على أن الأمل في التأهل إلى الدور المقبل لا يزال قائماً رغم التعادل أمام باختاكور الأوزبكي أمس الأول، معتبراً أن النقطة مرضية في ظل الظروف التي يمر بها الفريق بسبب نقص المنافسات وتوقف النشاط لفترة طويلة، وأضاف بأن فريقه لعب مباراة تكتيكية، وحاول استغلال فرصة مواتية لخطف هدف وحسم النقاط الثلاث، لكنه لم ينجح في ذلك، وأكد مدافع الفرسان أن مواجهة الهلال مهمة صعبة غداً، وسيقدم اللاعبون أفضل ما عندهم، أملاً في مواصلة المشوار بالبطولة الآسيوية.