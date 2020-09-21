5 مشاهد في وديات الأندية تأهباً للموسم الجديد

معتصم عبدالله (دبي)

واصلت أندية دوري الخليج العربي سلسلة تجاربها الودية، في إطار التحضيرات لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2020- 2021 الشهر المقبل، وبعيداً عن مشوار المشاركة القارية للثلاثي: الشارقة، شباب الأهلي، والعين في دوري أبطال آسيا، كشفت التجارب الودية عن الكثير من المشاهد في مشوار إعداد بقية الأندية.

«العميد» صدارة

تسيد النصر مشهد المباريات الودية، بفضل النتائج الإيجابية لفرقة الكرواتي كرونسلاف جوريتش، وعلى الرغم من عدم خوض «العميد» بطولة ودية، أسوة بمعظم الأندية الأخرى، لفتتت نتائج «الأزرق» الأنظار، بعدما حافظ على سجله خالياً من الخسارة في 6 مباريات على التوالي، حقق خلالها الفوز في 5 أمام حتا 4-1، والإمارات 2-1، والشارقة 2-1، والعين 2-1، والظفرة 5-2، مقابل التعادل في مباراة واحدة مع الحمرية 3-3، وسجل خط هجومه 18 هدفاً.

خورفكان بلا انتصار

فشل خورفكان، تحت القيادة الفنية الجديدة لمدربه الإسباني كانيدا، في تحقيق الفوز في 5 مباريات على التوالي، واستحق لقب ملك التعادلات، بتعادله في أربع مباريات، من بينها ثلاث في دورة الشارقة الودية أمام اتحاد كلباء 1-1، عجمان 0-0، والشارقة 3-3، بجانب تعادله الرابع مع دبا الفجيرة من دون أهداف، والخسارة أمام الفجيرة 1-3.

الوحدة وحتا المشوار القصير

اقتصرت تجارب فريقي الوحدة وحتا على خوض ثلاث وديات فقط في مشوار كل فريق ضمن التحضيرات للموسم الجديد، وتأثر إعداد «العنابي» بغيابه القسري عن المشاركة القارية في دوري أبطال آسيا، علاوة على إلغاء مباراته أمام بني ياس في دورة أبوظبي الودية، والتي لعب خلالها مباراتين أمام الظفرة 0-2، والعين 1-4 قبل مباراته أمس مع الحمرية، في المقابل خاض «الإعصار» ثلاث وديات أمام النصر 1-4، الشارقة 0-1، ودبا الحصن 1-0، ويخطط لخوض ودية رابعة أمام الفجيرة، الخميس المقبل.

النمور القوة 10

سجل خط هجوم اتحاد كلباء هدفاً، على الأقل، في مبارياته الودية الست التي خاضها حتى الآن خلال الإعداد، ليصل مجموع أهدافه إلى 10، وباستثناء الخسارة أمام شباب الأهلي 1-2، حقق «النمور» الفوز في ثلاث مباريات أمام العروبة 2-1، الحمرية 3-0، وعجمان 4-1 ضمن دورة الشارقة الودية، مقابل تعادله في مباراتين مع الشارقة 2-2 وخورفكان 1-1.

بني ياس اللعب مع الكبار

اقتصرت التجارب الودية «المعلنة» لفريق نادي بني ياس على اللعب أمام المنافسين في دوري الخليج العربي، بعدما خاض مباراتين في دورة أبوظبي الودية، فاز في الأولى على العين 1-0، وخسر الثانية أمام الظفرة 1-3، فيما كانت الخسارة الثانية في ودية أخيرة أمام الجزيرة 1-2.