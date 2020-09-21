البطائح ينتظر درع الصالات اليوم

الشارقة (الاتحاد)

من المنتظر أن يحسم لقب دوري كرة قدم الصالات للموسم 2019، مساء اليوم، ويتوج البطائح بطلاً للدوري، أو ربما يتأجل الحسم والتتويج إلى يوم بعد غد، وذلك عندما يدخل فريق نادي البطائح إلى مواجهة مستضيفه خورفكان، وفي حال فوز البطائح يتوج مباشرة، وتعتبر المباراة الثالثة المقررة في بلاي أوف لاغية، كون الفريق حقق الفوز في المباراتين الأولى والثانية، أما فريق خورفكان فتظل حظوظه قائمة في التتويج والمنافسة على اللقب في حال فوزه اليوم، ليصبح الفريقان متعادلين في عدد الانتصارات، بواقع فوز لكل واحد منهما، وبالتالي يتأجل الحسم إلى المباراة الثالثة الخميس القادم. وكان فريق البطائح قد فاز في المباراة الأولى 4-2 على خورفكان بركلات الجزاء الترجيحية، بعد أن انتهى الزمن الرسمي بتعادل الفريقين 4-4، بعدما تقدم خورفكان 3-1، ولكن البطائح استعاد توازنه، وعدل النتيجة بفضل تألق نجمه البرازيلي المقيم الذي سجل 3 أهداف، وتألق من خورفكان بصورة لافتة خالد عبدالله الشوكة، الذي صنع هدفين، وسجل هدفاً رائعاً، فيما تأثر الفريق بالهدف العكسي من نيران صديقة للاعبه محمد بيرومي، وأيضاً بخطأ حارسه حسن الحنطوبي، الذي أخطأ تقدير كرة سهلة، ولجت شباك الفريق في الوقت القاتل.