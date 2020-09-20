جريجوري مدرباً لرديف الوحدة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

عين الوحدة الفرنسي جريجوري دوفرينيس (37 عاماً) مدرباً للفريق الرديف (21 سنة) بالنادي، خلفاً للمصري طارق السعيد الذي كان النادي قد كلفه بالمهمة بداية الشهر الماضي، مع بدء التحضير للموسم الجديد.

والتحق جريجوري، صاحب الخبرة الطويلة في الدولة عندما كان لاعباً مع عدد من الأندية الصغيرة، بأكاديمية الوحدة منذ 3 مواسم، حيث بدأ مساعداً لمدرب فريق 14 سنة، ثم مدرباً لفريقي 15 و16 سنة على التوالي، قبل أن يقع الاختيار عليه من قبل شركة كرة القدم لقيادة الفريق الثاني في النادي، والذي يعتبر جزءاً مكملاً للفريق الأول الذي شمله التغيير الفني أيضاً قبل أيام.