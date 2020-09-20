«رامز العزيز» يحلق بكأس زايد في سردينيا

سردينيا (الاتحاد)

أكد الجواد «رامز العزيز» لمانويلا ديفارو، حسن ترشيحه حين حلق بلقب سباق كأس زايد «قوائم»، فيما توج «بلاد» لتي اس أي بطلاً لسباق كأس الوثبة، اللذين أقيما، أمس الأول، بمضمار كيليفاني في جزيرة سردينيا الإيطالية، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم هذه السباقات، تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق والحضارة الإماراتية الأصيلة، التي هي امتداد للحضارة العربية.

وجاء سباق كأس زايد المخصص للخيول العربية قوياً وحافلاً بالإثارة، حيث خطف «رامز العزيز»، بإشراف اندو بوتي، وقيادة انطونيو فريزو، اللقب البالغ جائزته 25,300 يورو، بفارق عنق عن «انتارس ديل ما» بقيادة ميكول اراس.

وقطع البطل المنحدر من نسل «أكبر»، مسافة السباق وطوله 2400 متر، في زمن وقدره 2:46:20 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «زوي دو جالوريا» بقيادة ماريو سانا.

وتفوق المهر الناشئ «بلاد»، بإشراف مارياتينا وقيادة الساندرو فيوري، بفارق 3 أطوال عن منافسه «بيل شاستار» بقيادة أندريا فريزو، ليفوز بكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر، البالغة جائزته 6,600 يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة (مبتدئة).

وسجل البطل البالغ من العمر ثلاث سنوات، زمناً وقدره 1:52:19 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «بونتا ساردا» بقيادة مورو نينو.