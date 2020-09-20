«ميسورا» لمربط عجمان تتوشح بالذهب في براغ

محمد حسن (دبي)



انتزعت المهرة «ع ج ميسورا»، لمربط عجمان، اللقب الذهبي للمهرات عمر سنة، خلال بطولة براغ الدولية لجمال الخيل العربية 2020، التي اختتمت مؤخراً بالعاصمة التشيكية براغ.

وتمكنت المهرة الجميلة، ابنة الفحل «ع ج مردان» والفرس «اتش دي ام ماريا ابال»، من تحقيق أول ألقابها الذهبية خلال انطلاقتها القوية، التي استهلت بحصولها على فضية المهرات عمر سنة في بطولة كأس إيلران لجمال الخيل العربية الأصيلة، التي أقيمت بمدينة تونجيرين ببلجيكا يوليو الماضي.

من ناحية أخرى، يغلق غداً باب التسجيل للمشاركة في مهرجان الشارقة للجواد العربي، فئة السلالة المصرية، البطولة المعتمدة من منظمة الايكاهو، بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية.

ويقام المهرجان الذي يعد باكورة فعاليات نادي الشارقة لهذا الموسم، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في الفترة من 15 - 16 أکتوبر في أرض ميدان العروض بالنادي، وسيتبعه مزاد الشارقة للخيول العربية بتاريخ 17 أكتوبر.