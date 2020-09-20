إعلان القائمة الأولية لليد وانتخابات الطائرة 22 نوفمبر

رضا سليم (دبي)



أعلنت لجنة الانتخابات باتحاد اليد في اجتماعها أمس، بنادي الوصل القائمة المبدئية للمترشحين للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، وكشفت قائمة المترشحين الذين تم اعتمادهم، وهم نبيل عاشور من نادي الشارقة رئيساً، وعضوية ناصر الحمادي من نادي مليحة وداود مليح من نادي دبا الحصن وعبدالله الكعبي من نادي العين وسعود صالح من نادي شباب الأهلي وعبدالسلام ربيع من نادي الوصل وفيصل الطواش من نادي النصر وعدنان فرج من نادي الذيد، فيما جاءت أنيسة عمر الشدادي من نادي الوصل في فئة العضو النسائي.

وطبقاً لمراحل الانتخابات يتم اليوم فتح باب الطعون على المترشحين، ويستمر حتى الأحد المقبل، على أن يتم إصدار القائمة النهائية للمترشحين الاثنين، وهي القائمة التي ستدخل الاجتماع الانتخابي للجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر له 5 أكتوبر المقبل، حضر الاجتماع محمد العامري رئيس اللجنة، والأعضاء محمد كاهور وحسن المرزوقي وحمدان الزيودي ويوسف أحمد بن كرم، بالإضافة إلى إسلام أحمد مقرر اللجنة.

في الوقت نفسه، عقدت لجنة الانتخابات باتحاد الطائرة اجتماعاً بمقر نادي الوصل، وحددت 22 نوفمبر موعداً لاجتماع الانتخابي للدورة الجديدة، بعدما اعتمدت برنامج الانتخابات، الذي سيبدأ بدعوة الأندية للترشح الخميس، على أن يبدأ تسليم الاستمارات وفتح باب الترشح الأحد، ويتم غلق الباب يوم 11 أكتوبر المقبل، فيما سيكون إعلان القائمة المبدئية 25 أكتوبر وفتح باب الطعون 26 أكتوبر، وغلق باب الطعون يوم 28 أكتوبر على أن تصدر قرارات الطعون 4 نوفمبر، وإعلان القائمة النهائية 5 نوفمبر، والاجتماع الانتخابي 22 نوفمبر، ويتم فتح باب الطعون على نتيجة الانتخابات يوم 23 نوفمبر، وغلق الباب يوم 29 نوفمبر وإصدار قرارات الطعون يوم 2 ديسمبر، على أن يتم الاعتماد النهائي يوم 7 ديسمبر المقبل.

وشهد الاجتماع إعلان لجنة الانتخابات، والتي تضم محمد علي العامري رئيساً، ومحمد كاهور نائباً، والمستشار حسن المرزوقي عضواً، والمحدث الرسمي للجنة والمستشار حمدان الزيودي والمستشار يوسف أحمد بن كرم، كما تم الإعلان عن لجنة الطعون برئاسة علي جاسم، وعضوية راشد عبدالله البلوشي ومحمد الأميري.