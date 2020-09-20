اتحاد الجو جيتسو يدعم استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)



أكد اتحاد الجو جيتسو التزامه بالتوسع في نشر الرياضة بين أصحاب الهمم بهدف المساهمة في تمكينهم وتطوير أدائهم الرياضي وتعزيز ثقتهم بأنفسهم. وأشار الاتحاد في بيان إلى أن هذه الخطوة تأتي مواكبة للاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم 2020- 2024 في أبوظبي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والتي تستهدف العمل على تطوير الرياضة وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في كافة المجالات ودمجهم في المجتمع. وأكد البيان أن الاستراتيجية الجديدة لأصحاب الهمم تشهد مشاركة أكثر من 28 هيئة حكومية محليّة واتحادية بهدف الارتقاء بمستويات الشمولية بما يتماشى مع الأهداف الاجتماعية للرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي.،

وقال منصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد: «إن رياضة الجو جيتسو ساهمت في تعزيز أواصر الوحدة والتعاون، عبر تقريب المجتمعات من بعضها وإرساء علاقات متينة بين المشاركين، بغض النظر عن أعمارهم أو خلفياتهم الثقافية. والاتحاد يلعب دوراً محورياً في الترويج لرياضة الباراجو جيتسو عبر تزويد أصحاب الهمم بمنصة حيوية تتيح لهم ممارسة الرياضة والتنافس على المستويين المحلي والدولي. ورياضة الباراجو جيتسو تُجسد محطة رئيسية ضمن منافسات بطولة أبوظبي العالمية، فضلاً عن حضورها ضمن فعاليات بطولة العالم التي استضافتها أبوظبي في شهر نوفمبر من العام 2019.

ويؤكد الظاهري أن الاتحاد ملتزم برفع مستوى رياضة الباراجو جيتسو وتعزيز انتشارها إفساحاً للمجال أمام أكبر عدد من أصحاب الهمم للاستفادة من هذه الرياضة القيمة وفوائدها اللامتناهية.

وأضاف: الباراجوجيتسو تحظى باهتمام خاص بالنسبة للاتحاد، سيما أن الجو جيتسو أصبحت جزءاً مهماً من المجتمع الإماراتي، وأن أصحاب الهمم أعضاء حيويون ومساهمون فاعلون في تطوره وتنميته، نهدف إلى توفير أكبر قدر من الفرص لأصحاب الهمم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية أسوة بزملائهم من الرياضيين، وفي الأعوام المقبلة، سننظم عدداً من الأنشطة الرياضية التي ستسهم في تأهيل لاعبينا من أصحاب الهمم لأوسع مشاركة على الصعيدين المحلي والدولي.