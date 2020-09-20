النصر يرشح نورة الجسمي لرئاسة الدراجات

دبي (الاتحاد)



تعقد إدارة نادي النصر للألعاب الرياضية، مساء اليوم، مؤتمراً صحفياً بمقر النادي للإعلان عن ترشح ممثلة النادي نورة حسن الجسمي لمنصب رئاسة اتحاد الدراجات الهوائية في الدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، وهي ستجرى انتخاباتها 25 أكتوبر المقبل.

وتعد نورة الجسمي التي تشغل منصب رئيس اللجنة النسائية والتسويق والتطوير في اتحاد الدراجات، أول سيدة تخوض الانتخابات على مقعد الرياضة، بعدما منحتها اللائحة صك الترشح، لتفتح الباب أمام الإداريات لخوض التجربة، وفي حالة نجاح نورة، سيضم المجلس الجديد لاتحاد الدراجات سيدتين في الرئاسة والعضوية النسائية.

يذكر أن نادي النصر يدفع بمجموعة كبيرة من المرشحين في انتخابات الاتحادات الرياضية، حيث تواجد العميد بقوة في الدورة الحالية 2016-2020، من خلال عدد من الشخصيات تولوا رئاسة الاتحادات الرياضية، منهم مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، ومحمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد، وأحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى، وداوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة، وأسامة الشعفار رئيس اتحاد الدراجات.