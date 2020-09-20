500 مشارك في دواثلون الشارقة الافتراضي

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت أمس، فعالية «دواثلون الشارقة الافتراضي»، بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع جمعية الترايثلون وشركة القدرة للخدمات الرياضية، ضمن سلسلة الفعاليات الافتراضية التي تؤكد على أهمية الرياضة وجعلها أسلوب حياة، وتشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارستها بشكل يومي ومستمر.

وتستهدف الفعالية 500 مشارك ومشاركة من داخل وخارج الدولة، ويجمع التحدي رياضتي الجري ‬وركوب ‬الدراجات ‬الهوائية، ‬حيث ‬يبدأ ‬بالجري ‬لمسافة ‬خمسة ‬كيلومترات، ‬ثم ‬ركوب ‬الدراجة ‬لمسافة ‬عشرين ‬كيلومتراً، ‬وينتهي ‬بالجري ‬أيضاً ‬لمسافة ‬2.5 ‬كيلومتر ‬ورفع ‬دليل ‬المشاركة، ‬الذي ‬تم ‬تسجيله ‬عبر ‬أحد ‬برامج ‬التتبع ‬الرياضية ‬المتخصصة، ‬وتصوير ‬شاشة ‬الجهاز ‬لإظهار ‬المدة ‬والمسافة ‬المقطوعة ‬لملخص ‬التمارين ‬الثلاثة، ‬مع ‬البيانات ‬الشخصية، ‬في ‬موعد ‬أقصاه ‬تاريخ ‬15 ‬أكتوبر.

ويمكن المشاركة في هذا السباق بشكل فردي أو فرقي (زوجي) عبارة عن شخصين، ولا يوجد تحديد للمراكز، بل يحصل جميع المشاركين على شهادة وميدالية مميزة تصلهم أي مكان داخل وخارج الدولة، حيث تتكون الميدالية من إطار دائري على شكل ترس الدراجة حولها سلسلة الدراجة فضية اللون، وفي الأعلى شريط يحمل اسم السباق باللغتين العربية والإنجليزية.