«الملك» يواجه التعاون بـ«القوة الضاربة»

علي معالي (دبي)

بطموحات مزدوجة، يلتقي اليوم الشارقة مع التعاون السعودي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا، الهدف الأول هو تعويض خسارة الجولة الأولى بهدف على ملعب الشارقة فبراير الماضي، والثاني هو الوصول للنقطة 7، ومواصلة الزحف نحو مقدمة المجموعة الثالثة، أملاً في التأهل للدور الثاني، بعد أن حقق الفريق انتصاراً مثيراً على الدحيل في الجولة الماضية، رفع رصيده إلى 4 نقاط جعلته يعود من بعيد.

الوضع يختلف حالياً داخل «البيت الملكي» قبل لقاء الليلة، حيث تتواجد دماء جديدة قوية ومؤثرة في تشكيلة الفريق، ولعل وجود الساحر البرازيلي إيجور كورونادو ومواطنه ويلتون سواريز أكبر دليل على ذلك، ليس هذا فحسب، بل يتواجد خالد باوزير الذي تم اختياره ضمن تشكيلة الجولة الرابعة، كواحد من أفضل اللاعبين، والعنصر الرابع الجديد يتمثل في خالد الظنحاني المدافع الأيمن، وهو قوة ضاربة مهمة للغاية، في حين يغيب الحسن صالح للعلاج، وسيتواجد مكانه المتألق علي الطنحاني الذي أثبت كفاءة عالية، وأنه «جوكر» خط الدفاع في الفريق حالياً.

ويعود لتشكيلة عبدالعزيز العنبري لاعب الوسط الأوزبكي شوكوروف، الذي سيلعب إلى جواره خالد باوزير، وسيغيب ماجد سرور لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة الأخيرة.

ويأمل الشارقة استغلال ظروف المنافس، وأبرزها غياب صانع الألعاب عبدالمجيد السواط للإصابة التي تعرض لها في مباراة بيرسبوليس الأخيرة، والمحترف البوروندي سيدرك أميسي ومحمد أبوسبهان للايقاف بسبب الإنذار الثاني، ولعل أبرز عنصر سيغيب عن التعاون هو المدرب البرتغالي فيتور كامبيلوس، الذي أجاد تماماً في الجولة الأولى، ويتولى قيادة الفريق المنافس حالياً الفرنسي كارتيرون، الذي خسر خطوته الأولى في اللقاء السابق ضد بيرسبوليس بهدف.

ومن دون شك، فان معنويات التعاون حالياً مختلفة عن قبل، فالفريق يعاني محلياً في ظل خسارته 7 من أصل 8 مباريات، إضافة إلى التراجع القاري والخسارة في مباراتين مؤخراً، مما جعله يتراجع للمركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، خلف بيرسبوليس (7 نقاط).