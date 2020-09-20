العنبري: الحسابات معقدة ونخطط للفوز فقط

دبي (الاتحاد)

يرى عبدالعزيز العنبري، مدرب فريق الشارقة، أن حسابات المباراة أمام التعاون معقدة قائلاً: «نواجه فريقاً منظماً في جميع الخطوط، ويلعب المباراة بعد خسارته لمباراتين، ونتوقع منه ردة فعل قوية، ونسعى أن يكون لنا حضور مميز في المباراة التي ندخلها بحذر، ونمتلك رغبة الفوز، ونتمنى أن ننجح في تقديم مباراة ممتعة، المنافس قوي، وسبق أن تفوق علينا في الجولة الأولى من البطولة، لكن هذه المرة نلعب، ولدينا رغبة كبيرة في الخروج بالنقاط كاملة». وتابع: «قبل مباراتنا السابقة، كنا بعيدين عن المنافسة، والفوز قربنا كثيراً من بطاقة الصعود، ونحتاج إلى النقاط الستة المتبقية حتى نضمن الصعود، لذا نحتاج إلى التركيز والحضور الذهني ونسيان الفوز السابق». وتوقع العنبري، أن يكون تأثير قدوم المدرب كارتيرون إيجابياً على فريق التعاون وقال: «كارتيرون مدرب صاحب خبرات كبيرة مع الأهلي والزمالك المصريين، وعادة عند قدوم المدرب يبذل اللاعبون جهداً مضاعفاً في مبارياتهم الأولى، لكن الأهم هو حضور لاعبينا الذهني، ورغبتهم في تحقيق الفوز».

من جانبه، وصف كايو لوكاس لاعب الشارقة فرص الصعود للدور الثاني في دوري أبطال آسيا بالجيدة، وقال: «الآن لدينا فرصة مواتية للصعود، عملنا على مدى شهرين بجد، وبذلنا جهداً كبيراً في التحضير للبطولة، وندخل هذه المباراة بقوة لنستثمر أداءنا الجيد في المباراة السابقة، ونزيد من فرصنا في التأهل».