«الزعيم» يبحث عن رد الاعتبار

العين (الاتحاد)

يتطلع العين لرد اعتباره، حينما يواجه سباهان الإيراني الليلة في الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويسعى الفريق لتحقيق أول فوز له بالبطولة هذا الموسم، والثأر من خسارته القاسية ذهاباً برباعية نظيفة، والأهم مصالحة جماهيره بعض الشيء، عقب الخروج المبكر من البطولة القارية.

وعقد الدكتور مطر الدرمكي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مساء أمس الأول بمقر البعثة، قبل التوجه إلى ملعب تدريبات الفريق، اجتماعاً مع لاعبي الفريق الأول، أكد خلاله أن الخسارة التي تعرض لها العين، يتحملها الجميع، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة، وليس اللاعبين فحسب، وقال: لم نجتمع للبحث عن أي أعذار أو مبررات للهزيمة، لأن الواقع يؤكد أن الخسارة في كرة القدم لا تعني النهاية، بل البداية الحقيقية بالنسبة للأندية الكبيرة، من أجل تصويب الأوضاع والعودة القوية إلى طريق الانتصارات، وأمامنا استحقاقات مهمة في الدفاع عن شعار النادي خلال الأيام المقبلة، وثقتنا لن تتزعزع فيكم لحظة، مهما كانت الظروف.

كما عقد الدرمكي، اجتماعين منفصلين مع الجهازين الفني والإداري، بحضور ماجد العويس، عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم، تمت خلالهما مناقشة كافة الأمور المرتبطة بوضع الفريق.

من جانبه، أكد البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين، في المؤتمر الصحفي التقديمي، أن فريقه يدخل المواجهة بهدف تحقيق الفوز، وفيما يتعلق بعدم تحقيق العين الفوز في دور المجموعات منذ 2018، ‬قال: ‬هذا ‬واقع ‬ولكنه ‬أصبح ‬في ‬حكم ‬الماضي ‬الذي ‬لا ‬يتغير، ‬لذلك ‬مطالبون ‬حالياً ‬بالتركيز ‬على ‬الحاضر ‬وما ‬الذي ‬يتوجب ‬علينا ‬فعله ‬من ‬أجل ‬الفوز ‬في ‬مواجهاتنا ‬القادمة، ‬ومن ‬الممكن ‬أن ‬نتحدث ‬عن ‬المباريات ‬الأربعة ‬التي ‬خضناها ‬في ‬الموسم ‬الحالي، ‬وعندما ‬يتعلق ‬الأمر ‬بمسؤوليتنا، ‬نعمل ‬على ‬تحليله ‬من ‬أجل ‬تطوير ‬مقدراتنا، ‬ولقد ‬خسرنا ‬في ‬الذهاب ‬أمام ‬سباهان ‬على ‬ملعبنا، ‬وسنقاتل ‬من ‬أجل ‬تحقيق ‬أفضل ‬النتائج ‬في ‬هذه ‬المسابقة ‬خلال ‬الجولتين ‬المقبلتين، ‬لتحسين ‬موقعنا ‬على ‬لائحة ‬ترتيب ‬المجموعة.

أضاف: نود التأكيد خلال مواجهتنا القادمة أننا نمتلك فريقاً قوياً، وبأيدينا أن نتغير في المستقبل، وهدفنا أن نؤكد للجميع بأن العين فريق كبير، وهذا هو التحدي الأهم بالنسبة لنا، وإذا أردنا الحديث عن الماضي، فالعين حقق لقب دوري الأبطال في 2003، ‬وفي ‬المستقبل ‬قادرون ‬على ‬تكرار ‬هذا ‬الإنجاز.

من جانبه، رد الياباني شيوتاني وحول الأهداف الكثيرة التي ظل يستقبلها الفريق بسبب الأخطاء الدفاعية، وقال: لا يمكنني القول بأنها ليست ضمن مسؤولياتي كأحد عناصر الفريق، الأمر الذي يفرض علينا العمل على تحسين مستوانا بالصورة المطلوبة على الأرض، لأن ما حدث قد حدث وكما ذكر المدرب، بأنه أصبح من الماضي، ويتوجب علينا التفكير في المواجهات القادمة، وتحسين أدائنا بالمستوى المطلوب.