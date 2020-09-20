خلوة المحترفين.. منصة لتبادل التجارب والخبرات

دبي (الاتحاد)

اختتمت رابطة المحترفين فعاليات الخلوة الاستراتيجية التي استمرت لمدة أربعة أيام مع كل من الدوري الياباني – الدرجة الأولى، الدوري السويدي الممتاز، الدوري الإسباني للدرجة الأولى لكرة القدم ودوري كرة القدم الإنجليزي.

وركزت الخلوة على الاطلاع على أفضل الممارسات، وتحديد مجالات تبادل الخبرات لتطوير وتحسين كافة جوانب العمل، وتعزيز قدرة الرابطة على بناء مبادرات استراتيجية توائم الممارسات المتميزة على الصعيد الدولي، ورفع مستويات التنافسية العالمية، في إطار أعمال الرابطة لرسم خريطة طريق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020 - 2030.

وأعرب وليد الحوسني، المدير التنفيذي للرابطة، عن سعادته بنتيجة الخلوة وتقديره للروابط المشاركة التي ساعدت على إثراء الحوار خلال الجلسات، وقال: «أتوجه بالشكر للروابط العالمية التي شاركت في هذه الخلوة الاستراتيجية، والتي تعد جزءاً أساسياً من تخطيطنا لاستراتيجية الرابطة الجديدة 2020 - 2030». مضيفاً: «قدمت الخلوة منصة لتبادل مثمر للتجارب بين الروابط المشاركة وفرصة للتعرف على التحديات المماثلة وكيفية التعامل معها. ساهمت التجربة أيضاً في التعرف على أفضل الممارسات، وساعدتنا على تحديد أولويات وأهداف الخطة الاستراتيجية».

ومن جهته، أشاد تاكيوكي أويا من قسم إدارة الأعمال العالمية في رابطة الدوري الياباني، بجهود التطوير المبذولة من قبل رابطة المحترفين، قائلاً: «تعمل رابطة الدوري الياباني مع الروابط الأخرى في جميع أنحاء آسيا وبقية العالم، لتبادل المعرفة والتعرف على أفضل الممارسات». ومن جانبها، أشادت مايتي فونتورا، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمجهودات رابطة المحترفين الإماراتية في رسم خريطة طريق الخطة الاستراتيجية الجديدة 2020 - 2030، كما أعربت عن سعادتها بالمشاركة في الخلوة الاستراتيجية، قائلة:«ترسخت العلاقة بين رابطة الدوري الإسباني ورابطة المحترفين الإماراتية، وكان شرفاً لنا أن تتم دعوتنا للمشاركة في هذه الخلوة الاستراتيجية.