الوحدة يختبر حالته البدنية في «ودية الحمرية»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

يخوض الوحدة اليوم مباراة ودية مع الحمرية على ملعب الأخير، هي الأولى له منذ 23 يوما، والثالثة منذ انطلاق الإعداد للموسم الجديد، بعد مباراتيه أمام الظفرة والعين في بطولة أندية أبوظبي الودية التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي في دار الزين بالأسبوع الأخير من أغسطس الماضي.

وتأتي المباراة ضمن المعسكر الإعدادي لـ«العنابي» الذي انطلق الخميس الماضي ويستمر حتى الأحد المقبل ويخوض خلاله مباراة ثانية أمام عجمان، كما أنها الأولى بقيادة الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفريق الجديد، الذي خلف الهولندي مارك فوتا الذي تمت إقالته عقب و«دية أندية أبوظبي».

ويختبر المدرب الصربي خلال المباراة الحالة البدنية للاعبيه الذين عادوا للتدريبات بعد توقف دام نحو أسبوعين، الأربعاء الماضي بمران في أكاديمية النادي بالشهامة قبل أن ينتقل الفريق إلى معسكره بدبي الذي يمثل بداية الإعداد الحقيقي للفريق خاصة أنه يأتي بعد التغيير الفني، فضلا عن أن الفريق سيكون بكامل عناصره تحت عيني رازوفيتش.

الجدير بالذكر أن الوحدة يعول كثيراً على المرحلة الحالية من الإعداد لتكون أساساً معقولاً، لجعل الفريق يستهل الموسم الكروي المحلي الذي يتوقع أن ينطلق الشهر المقبل بشكل جيد، خاصة أنه يرفع شعار المنافسة على جميع البطولات، وقام بصفقات نوعية خلال «الميركاتو» الحالي.