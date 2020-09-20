الظفرة يؤمن بقاء جراح بعقد احترافي

أبوظبي (الاتحاد)

تعاقد الظفرة مع جراح ربيع الحمادي (18 عاماً) حارس فريق 21 سنة بالنادي، لمدة موسمين، وصعده إلى الفريق الأول، في إطار سياسة الإدارة بالحفاظ على المواهب الصاعدة التي تشكلت مهاراتها في النادي عبر المراحل السنية المختلفة، وتأمنيها من الانتقال إلى ناد آخر. ويمتلك الحمادي موهبة عالية وقدرات كبيرة، ويعد مشروع حارس مميز، ينتظره مستقبل واعد، على صعيد الفريق الأول والمنتخب الوطني.

وينضم الحمادي الذي بدأ في نادي الظفرة من عمر 7 سنوات، وتدرج في المراحل السنية حتى فريق 21 سنة في الموسم الماضي، قبل أن ينضم إلى الثلاثي خالد السناني وعبدالله سلطان وزايد الحمادي، حراس الفريق الأول الحاليين، بعد أن تحول إلى لاعب محترف عقب بلوغه السن القانونية للاحتراف، ويمنحه ذلك فرصة اكتساب الخبرة المطلوبة، مع منحه فرصة المشاركة في بعض المباريات، حتى يكون جاهزاً خلال موسمين، ليكون أحد نجوم الحراسة في دوري الخليج العربي.