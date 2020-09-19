فريق الإمارات يصنع التاريخ في طواف فرنسا

بلانشيه (وكالات)



حقق فريق الإمارات للمحترفين إنجازاً تاريخياً في طواف فرنسا للدراجات عقب فوز السلوفيني تادي بوجاتشر بصدارة الترتيب العام من مواطنه بريموش روجليتش بفارق 59 ثانية في المرحلة قبل الأخيرة للسباق، معبداً الطريق نحو تتويجه باللقب في ختام المنافسات اليوم، وحقق الدراج الشاب «21 عاماً» المفاجأة وصنع التاريخ لفريق الإمارات في طواف فرنسا ليخطف القميص الأصفر في المرحلة قبل الأخيرة وبذلك يحمل 3 قمصان هي الأصفر المخصص لصدارة الطواف بالزمن، والأبيض المخصص لصدارة الطواف للشباب تحت 25 عاماً، والمرقط الخاص بصدارة النقاط لصعود المرتفعات الجبلية وسوف يحتفل دراج فريق الإمارات في المرحلة الأخيرة بباريس اليوم.

ونجح بوجاتشر، في حسم المرحلة العشرين التي كانت ضد الساعة على مسافة 36.2 كلم بزمن 55 دقيقة و55 ثانية بمعدل سرعة وسطي 39.5 كلم/‏‏‏‏‏‏ساعة متفوقاً بفارق دقيقة و21 ثانية على الهولندي طوم دومولين والأسترالي ريتشي بورتي، وبفارق دقيقة و31 ثانية أمام البلجيكي فوت فان أيرت.

وحل مواطنه بريموش روجليتش متصدر الترتيب العام منذ المرحلة التاسعة خامساً بفارق دقيقة و56 ثانية، فتراجع إلى المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 59 ثانية عن مواطنه الذي كان يتخلف عنه بفارق 57 دقيقة قبل المرحلة.

وفي حال تتويجه باللقب اليوم سيكون بروجاتشر الذي سيحتفل بعيد ميلاده الثاني والعشرين الاثنين، أصغر فائز بالطواف منذ الحرب العالمية.

ولم يسبق أن شهد السباق مثل هذا التحول في الصدارة منذ عام 1989 عندما جرد الأميركي جريج ليموند الفرنسي لوران فينيون من القميص الأصفر في المرحلة الأخيرة في باريس وتوج بلقبه الثاني بعد الأول عام 1986 وأضاف الثالث عام 1990.

وقال بوجاتشر الذي بات مرشحاً بقوة لحسم اللقب في المرحلة الأخيرة التي ستكون شكلية أكثر منها تنافسية «أنا في حلم، لا أعرف ماذا أقول. لقد حلمنا بهذا منذ البداية ونجحنا. إنه أمر لا يصدق. كان حلمي مجرد المشاركة في طواف فرنسا واليوم فزت به خلال المرحلة الأخيرة. أجرينا استطلاعاً على مسار المرحلة وعرفت كل منعطف وكل مكان يجب أن أرفع فيه من سرعتي. سمعت مديري عبر الراديو فقط في الجزء الأول من المرحلة، ثم لم أستطع سماع أي شيء خلال الصعود بسبب ضوضاء الجماهير. لكنني كنت أعرف جيداً هذا الجزء الخاص بالصعود جيداً لذلك ذهبت إلى النهاية».