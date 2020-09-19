الوصل يكمل إجراءات ضم فيجريدو

مراد المصري (دبي)

يصل البرازيلي جواو فيجريدو اليوم، إلى دبي لإكمال إجراءات انتقاله من أوفي كريت اليوناني إلى الوصل، حيث سيخضع اللاعب للفحوص الطبية، تمهيداً لتوقيع العقود رسمياً، ليتولى مهمة قيادة خط هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وخاض اللاعب آخر مباريات مع فريقه اليوناني الخميس الماضي، في تصفيات الدوري الأوروبي، قبل أن يودع زملاءه، حيث لن يشارك في المواجهة المقررة لفريقه اليوم في الدوري اليوناني، وسيتوجه إلى دبي عوضاً عن ذلك، من أجل الانضمام إلى قلعة «الفهود»، ويبلغ فيجريدو من العمر 24 سنة، وخاض الموسم الماضي 38 مباراة مع فريقه اليوناني مسجلاً 12 هدفاً.