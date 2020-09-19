«العميد» أكبر ترقية في الودية «السادسة»

معتصم عبدالله (دبي)



لم يمنع غياب سبستيان تيجالي مهاجم «النصر»، عن التشكيلة الأساسية لفريقه في مباراته الودية أمام ضيفه الظفرة أمس الأول، على استاد آل مكتوم، في تحقيق «العميد» الفوز الأكبر في سلسلة تجاربه الودية، تحضيراً لانطلاقة الموسم الجديد 2020- 2021، حينما تفوق على «فارس الظفرة» بنتيجة 5 -2.

ومثلت المباراة أمام الظفرة السادسة على التوالي في مشوار الانتصارات «الزرقاء»، والتي استهلها بالتفوق على حتا 4-1، وأمام الإمارات 2-1، قبل التعادل مع الحمرية 3-3، ليعود ويتفوق في مباراتين على التوالي أمام الشارقة والعين 2-1، ليحقق فوزه الأكبر أمام الظفرة 5-2 في التجربة السادسة أمس الأول.

وفرض البرازيلي كايكي جيسوس الوافد الجديد في فئة «المقيمين» اسمه في أول ظهور رسمي مع العميد «حينما سجل ثنائية في الوقت الذي تناوب فيه الثلاثي توزي، محمود خميس، والبديل حبيب الفردان في تسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى للعميد، فيما سجل الظفرة هدفيه بوساطة الثنائي سلطان الغافري ودينلسون.

وراعى الجهاز الفني للعميد بقيادة الكرواتي كرونسلاف جوريتش، تنوع برنامج المباريات الودية ما بين فرق دوري الخليج العربي، ممثلة في حتا، الشارقة، العين، والظفرة، وأندية دوري الأولى بخوض وديتين أمام الإمارات والحمرية، بهدف التدرج في برنامج الإعداد وتوزيع فرص المشاركة على اللاعبين.