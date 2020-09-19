«خود» تعانق ناموس الإيذاع

عبدالله عامر (أبوظبي)

اختتمت، أمس، منافسات الأسبوع الثالث من السباقات التمهيدية لموسم سباقات الهجن 2020-2021 «تأهيلي الوثبة»، التي ينظمها اتحاد سباقات لهجن، بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، وخصصت المنافسات لسن الإيذاع لمطايا أبناء القبائل على مدار 20 شوطاً، لمسافة 4 كلم، بالميدان الجنوبي بالوثبة في أبوظبي.

وحصدت «خود» لخليفة عبدالله سعيد الظاهري لقب أول أشواط الإيذاع، بعد أن احتلت المركز الأول للأبكار المحليات، مسجلة توقيتاً زمنياً قدره 6.17.06 دقيقة، فيما نالت «الحذرة» لزايد حماد المهري لقب الشوط الثاني المخصص للأبكار المهجنات، بعد أن سجلت توقيتاً زمنياً مميزاً بـ 6.12.09 دقيقة.

وفي الشوط الثالث المخصص للإيذاع الجعدان المحليات، نجح «مجد» لسعيد راشد سعيد المزروعي في انتزاع المركز الأول متفوقاً على كل المنافسين بتوقيت قدره 6.15.08 دقيقة، فيما كان «زاهي» لعبدالله حمود الدرعي على موعد من لقب الشوط الرابع للجعدان المهجنات مسجلاً توقيتاً زمنياً قدره 6.14.02 دقيقة.

وتوزعت ألقاب الأشواط من الخامس وحتى العشرين على شعارات هجن أبناء القبائل المتنافسة، وسط محاولات من كل شعار على الظهور بشكل لافت خلال المنافسات، حيث فازت «مياسة» لعاطف القرشي بلقب الشوط الخامس، فيما حلقت «جلنار» لسلطان الظاهري بناموس الشوط السادس للأبكار المهجنات.

وشهد الشوط الثامن عشر تسجيل أفضل توقيت زمني خلال منافسات سن الإيذاع في الوثبة، وذلك عن طريق المطية «محبة» لسالم حمد مسلم العامري، التي سجلت 6.09.05 دقيقة، مما منحها لقب الشوط كأفضل أداء في فئة الإيذاع، ومن المقرر أن تعود المنافسات الأسبوع المقبل بتحديات سن الكبار مع منافسات الحول والزمول.