حبيبعلي يطيح باك بـ «القاضية»

دبي (الاتحاد)

أطاح الياس حبيبعلي منافسه هارون باك بالضربة القاضية، في ختام نهائيات بطولة الإمارات الأولى «كي1» للكيك بوكسينج للمحترفين، التي شهدت 12 نهائياً بين نخبة من نجوم اللعبة الدوليين، ونظمها اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج أمس الأول، على صالة فستيفال أرينا دبي، وحضرها روي بيكر رئيس الاتحاد الدولي، وباسل الشاعر رئيس الاتحاد العربي، وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد المحلي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي مدير البطولة، وفرح سالم نائب رئيس الاتحاد العربي وعضو مجلس إدارة الاتحاد المحلي، وفهد العبدولي عضو مجلس الإدارة مدير إدارة الأنشطة، الذين توجوا الفائزين في المواجهات الـ12 للبطولة، التي شهدت مستويات فنية عالية ومواجهات قوية بين المشاركين.

وأسفرت نزالات البطولة الـ11 الأخرى، عن فوز محمد عادل على شاندل ادواردو، لوسيان موكاناسو على طنطاوي حافظ، زين العبيد داداشيف على أميلي لوغو، المهدي هاموشا على شاميل أمينوف، ماكسيملين فلين على أليشر كوربونوف، نبيل أوش على أيوب بن زيدن، مهدي الجماري على أبروربك، عدنان محمد على محمد أجر عام، زكريا الجماري على فريدون أليكزي، طه الماروني على محمد عقل، سيوفوش غولمامدوف على نورالدين سامير.

وقام المهيري بتقديم درع الاتحاد لرئيسي الاتحادين الدولي والعربي، اللذين عبرا عن سعادتهما بما شاهداه من تنظيم رائع للحدث الذي يقام للمرة الأولى في الدولة، وبمشاركة مميزة من أفضل اللاعبين المحترفين في اللعبة، كما شكرا اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج التنظيم المميز، وحرص الاتحاد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الصحية، مثمنين ريادة الإمارات في تطويع كل الظروف والإمكانيات لإنجاح الأحداث، التي تقام على أرضها خاصة في ظل الظروف الحالية.

من جهته، نقل طارق المهيري شكر وامتنان عبدالله النيادي رئيس الاتحادين الآسيوي، على قبولهم الدعوة وحضور فعاليات البطولة في نسختها الأولى، كما أشاد بالمستوى الفني العالي الذي شهدته نزالات البطولة، والإثارة في نهائي الختام الذي جمع بين الياس حبيبعلي وهارون باك في أقوى المواجهات، لتكون مسكاً لختام البطولة، وشكر المشاركين في تنظيم وإنجاح البطولة والجهة المستضيفة.