لجنة «انتخابات اليد» تصدر القائمة المبدئية

رضا سليم (دبي)



تعلن لجنة الانتخابات باتحاد اليد، اليوم، القائمة المبدئية للمترشحين للدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، قبل فتح باب الطعون غداً، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، حيث يتم إصدار قرارات الطعون، في حال تقدم أي ناد بطعن ضد أي مرشح، على أن يتم إصدار القائمة المبدئية للمترشحين 28 سبتمبر الجاري، وهي القائمة التي ستدخل الاجتماع الانتخابي للجمعية العمومية للاتحاد، والمقرر له 5 أكتوبر المقبل.

ولم تخرج قائمة المترشحين عن النصاب القانوني للاتحاد في منصب الرئيس والعضوية والعضوية النسائية، حيث ترشح في المجلس الجديد نبيل عاشور من نادي الشارقة رئيساً، وعضوية ناصر الحمادي من نادي مليحة، وداود مليح من نادي دبا الحصن، وعبدالله الكعبي من نادي العين، وسعود صالح من نادي شباب الأهلي، وعبدالسلام ربيع من نادي الوصل، وفيصل الطواش من نادي النصر، وعدنان فرج من نادي الذيد، فيما جاءت أنيسة عمر الشدادي من نادي الوصل في فئة العضو النسائي.

وينتظر المجلس الجديد للاتحاد عبور مراحل الانتخابات، للوصول إلى الاجتماع الانتخابي، حيث سيتم انتخابهم بالتزكية في الاجتماع.

يذكر أن لجنة الانتخابات باتحاد اليد، برئاسة محمد العامري وعضوية محمد كاهور وحسن المرزوقي وحمدان الزيودي ويوسف أحمد بن كرم.