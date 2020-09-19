«مشارع» يخوض تحدي كأس الوثبة في مونتبان

دبي (الاتحاد)

يخوض المهر الناشئ «مشارع» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تحدي سباق كأس الوثبة ستاليونز، عصر اليوم، بمضمار مونتبان الفرنسي، ويقام السباق المخصص للخيول المبتدئة في سن ثلاث سنوات فقط، لدعم الملاك والمربين، وزيادة الاهتمام بإنتاجهم، ضمن فعاليات النسخة 12 من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وينافس «مشارع» المنحدر من نسل «رباح دو كارير» والفرس «فنار» ابنة «أكبر» في السباق البالغ طوله 2250 متراً، وجائزته 12 ألف يورو، لمواصلة إنجازات وانتصارات «ياس» التي حققتها خلال هذا المواسم، متضمنة عدداً من سباقات الفئة الأولى.

وينافس على لقب السباق «اتش ام البراق» لندا موصلي، وقيادة الفارسة لوري فولارد، و«هاليسكو» لديدري جوثلين، وقيادة كليمنت كاديل، وكلاهما بإشراف توماس فورسي، و«هوسكو دو بوزلس» لمارسيل ميزي، بإشراف فيليب سوجرب، وقيادة سباستيان بروجنود.