اتحاد بناء الأجسام يرفض التهاون مع الصالات غير الملتزمة

دبي (الاتحاد)

أكد اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، أنه لن يتم تجديد تراخيص عمل الصالات الرياضية، وإلغاء غير الملتزم، منها بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، مشيداً بالصالات الرياضية التي حرصت على مراعاة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة، لما لذلك من دور هام في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، واستمرار ممارسة الرياضة بشكل آمن.

وأكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد، أن العمل الاحترازي من كورونا سيمهد لنقلة نوعية رياضية، أضاف: «الواجب يحتم علينا في الأسرة الرياضية عموماً، وفي رياضات بناء الأجسام بشكل خاص، التقيد بشدة لجماهيرية اللعبة، وانتشارها بما يساهم بالتغلب على الآثار السلبية للفيروس».