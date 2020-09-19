28 بطولة في موسم الجولف الجديد

دبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد الجولف، أجندته للموسم الجديد 2020-2021، التي تتضمن 28 بطولة، على أن تكون ضربة البداية 17 أكتوبر المقبل، ويسدل الستار على الموسم 11 أبريل من العام القادم، وتضمنت الروزنامة الجديدة، 13 بطولة خاصة بمرحلة الرجال، و7 بطولات للفتيات، و6 للناشئين، على أن تحمل البطولتان الأخيرتان في أبريل عنوان مسك ختام الموسم، بإقامة المنافسات الختامية لكافة المراحل السنية.

ويأتي هذا البرنامج لأنشطة وبطولات الاتحاد للموسم الجديد، من خلال التعاون مع أندية الدولة، والتي تشمل بطولات لكافة المراحل السنية ولكلا الجنسين، على أن تقام ضمن الاشتراطات والإجراءات الصحية الصارمة، والتي سبق لاتحاد اللعبة أن عممها على الأندية وجميع المنتسبين فيها.

وأكد خالد الشامسي، الأمين العام للاتحاد: «أن الاتحاد وبالتعاون مع المجالس الرياضية، والهيئات الحكومية وصاحبة الشأن في القطاع الصحي، كان من أول الاتحادات التي أعادت النشاط الرياضي، وذلك بالاستناد إلى التعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة، ليعمد الاتحاد أخيراً إلى إطلاق روزنامة الموسم الجديد التي تشمل بطولات لكافة المراحل، وتقام تحت ذات الضوابط الإجراءات الاحترازية المشددة، واستطرد قائلاً: وتبقى مواعيد انطلاقة الموسم وبقية البطولات قابلة لكافة الاحتمالات، وفق الظروف الراهنة».