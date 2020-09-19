لجنة صيد الأسماك بـ «الشارقة البحري» تعتمد خطة العمل

الشارقة (الاتحاد)

عقدت لجنة صيد الأسماك والرياضات البحرية التراثية بنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، أول اجتماع لها برئاسة عبدالله السلامي عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة، وبحضور عضوي مجلس الإدارة حسن الزعابي، وحميد المهيري، والمدير التنفيذي للنادي أحمد الحوسني، والدكتور محمد عبدالعظيم مستشار التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في النادي، بجانب أعضاء اللجنة، وهم: عبدالله الزعابي، محمد حسن المرزوقي، عبدالرحمن الأميري، عمر مطر، ومصطفى نبيل المقرر.

واستعرض السلامي جدول أعمال الاجتماع، الذي تضمن العديد من الأمور المهمة المتعلقة بدور الرياضات التراثية البحرية، وتأثيرها الكبير في إظهار نجاحات النادي في تلبية الهوايات التي ترتبط بتاريخ الدولة.

وناقشت اللجنة كافة الاختصاصات، وحددت دورها المهم في تنمية مهارات الجيل الجديد، والعمل على ارتباطه برياضة الأجداد.